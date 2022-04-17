ATOR: Bu yıl Rus turist sayısı 4,7 milyondan 2 milyona düşebilir

Türkiye turizmi açısından şu anda savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya'dan gelen turistler çok önemli. ATOR Başkanı Lomidze, bu yıl Rus turistlerin Türkiye'de daha az sayıda gelebileceğini açıkladı.

Ukrayna'ya savaş ilan eden Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve ülkede savaş cephesi olmasa da vatandaşlarının savaşıyor olması Rusların turizm hareketlerini olumsuz etkiliyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, bu dönemde Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin önündeki engelleri sıralayarak tur operatörlerine destek verilmesini ve ödeme sistemlerine uyum sağlanması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 4,7 milyondan 2 milyona düşebilir"

Maya Lomidze, bu dönemde Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin önündeki engelleri sıralayarak tur operatörlerine destek verilmesini ve ödeme sistemlerine uyum sağlanamsı gerektiğini belirtti.

ATOR Başkanı Lomidze, Rusya’dan Türkiye’ye geçen yıl 4,7 milyon ziyaretçi geldiğini, bunun yüzde 80'inin tur operatörlerinin müşterisi olduğunu, her gün değişen jeopolitik nedenlerle bu yıl için tahmin yapmak zor olsa da 2022’de 2 milyon kişiye ulaşılırsa bunun iyi sayılacağını söylüyor.

Lomidze’ye göre seyahatin önündeki bir önemli engel de Türkiye'deki bankaların ve mağazaların Rus 'Mir' kartını kabul etmemesi.

"Rusya'dan Türkiye'ye turist gelmesinin önündeki en büyük engel havayolu taşımacılığı"

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Dünya gazetesinden Elif Karaca'nın haberine göre, bu yaz Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turistlerle ilgili en büyük engelin havayolu taşımacılığıyla ilgili olduğunu, hava taşımacılığının uygun fiyatlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

THY ve Pegasus blok koltuk fiyatlarının, turların 2022 başı fiyatlarına satılmasına izin vermedi

Rus tur operatörlerine verilen mevcut THY ve Pegasus blok koltuk fiyatlarının, turların 2022 başı fiyatlarına satılmasına izin vermediğini belirten Lomidze, bu durumun talebin düşmesine neden olduğunu, Türk hükümetinin charter uçuş ile tarifeli uçuş arasındaki fiyat farkını ortadan kaldırmak için hava yolculuğunu sübvanse etmesinin iyi bir çözüm olabileceğini ifade etti.

Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarından çekilmesi Türkiye'ye bağımsız turist akışını azaltacak

Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarından çekilmesi sonucunda Türkiye'ye bağımsız turist akışının azalacağını, tur operatörü müşterilerinin için çok büyük sıkıntı yaşamayacağını belirten Lomidze, Rus Mir ödeme sisteminin Türk havayolları ve otellerin web sitelerine hızlı entegrasyonu ile turizme önemli bir katkı sağlanabileceğine dikkat çekti.

"Rus halkının Türkiye'ye tatil amaçlı seyahate ilgisi çok büyük"

Lomidze, “Rus halkının Türkiye'ye olan ilgisini artırmak için çalışmalarınız oldu mu?” sorusuna ise “Böyle bir girişimde bulunmaya gerek yok. Türkiye, uzun yıllardır Ruslar için en popüler destinasyon durumunda. Özellikle de diğer popüler destinasyonların çoğu turistlerimize kapalıyken, Rus halkının Türkiye'ye tatil amaçlı seyahate ilgisi çok büyük.” şeklinde yanıt verdi.

"Rusya'nın ödeme sesteminden çıkartılması Türkiye'ye seyahatin önünde bir engel"

Rusya'nın ödeme sisteminden çıkarılmasının Rusya'dan Türkiye'ye turist akışını nasıl etkileyeceğine dair ise Lomidze şöyle yanıtladı:

“Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarından çekilmesi sonucunda her şeyden önce Türkiye'ye bağımsız turist akışı azalacaktır. Artık Rusya'dan otel ve biletler için online ödeme yapmak onlar için zor. Tur operatörlerinin müşterileri için ise sıkıntı olmaz. Rusya’daki kartlarıyla Rusya'da bulunan bir tur operatörüne her şey için (uçak, otel vb.) ödeme yapabiliyorlar. Rusya'dan gelen turistlerin yüzde 80'inin tur operatörlerinin müşterisi olarak Türkiye'ye gittiği göz önüne alındığında, bu durum bağımsız turistlerin tur operatörlüğüne geçişini teşvik edebilir.”

“Türkiye Rus Mir ödeme sistemine entegrasyon sağlamalı”

Rus Mir ödeme sisteminin Türkiye’de entegrasyonu sağlanmalı önerisinde bulunan Lomidze, "Rus tur operatörlerinin müşterileri için de zorluklar olacaktır, ancak çok daha küçük problemler. Bunun nedeni, Türkiye'deki bankaların ve mağazaların Rus 'Mir' kartını kabul etmemesi. Rus Mir ödeme sisteminin Türk havayolları ve otellerin web sitelerine hızlı entegrasyonu ile katkı sağlanabilir. Ayrıca cihazlarında (ATM'ler, POS terminalleri) Rus “Mir” kartı alan Türk bankalarının sayısını artırmak gerekiyor." şeklinde bilgi verdi.