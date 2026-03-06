ATP, 2025 yılını güçlü finansal performansla tamamladı

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), gelirini 5,7 milyar TL’ye yükseltirken ana ortaklık net kârını reel bazda yüzde 259 artışla 2,1 milyar TL seviyesine taşıdı.

FAVÖK ise yüzde 420 artışla 4,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Artan tekrarlayan gelir yapısı, uluslararası operasyonlar ve teknoloji odaklı yatırımlar finansal performansı temel belirleyiciler oldu.

ATP CEO’su Ümit Cinali, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

2025 yılı için önceliklendirdiğimiz globalleşme, yapay zekâ entegrasyonu ve finansal dayanıklılık başlıklarında somut ve ölçülebilir çıktılar ürettik. Küresel belirsizliklerin ve sıkı finansal koşulların sürdüğü bir yılda, çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve tekrarlayan gelir yapımız sayesinde dengeli bir performans ortaya koyduk. Faaliyet gelirlerimizin yarıdan fazlasının düzenli ve öngörülebilir tekrarlayan gelirlerden oluşması, yatırım ve Ar-Ge kararlarımızı uzun vadeli bir perspektifle almamızı sağlıyor.

Gelirlerimizin yüzde 26’sını uluslararası pazarlardan elde ettik ve yıl içinde Sahra Altı Afrika bölgesinde altı ülkede satışlar gerçekleştirerek büyüme potansiyeli yüksek bir pazarda güçlü bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki dönemde yeni yurt dışı pazarların katkısını artırma yönünde girişimlerimizi hızlandırıyoruz. Enflasyon ve döviz kuru arasındaki senkronizasyonun gelecekte normalleşmesi de, gelirlerinin yüzde 46’sı yabancı para birimleri cinsinden olan şirketimizin finansallarına olumlu yansıyacaktır.

“YAPAY ZEKÂYI LİDERLİK VE FIRSAT ALANI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Cinali, 2025 yılının yazılım sektöründe yapay zekâ odaklı verimlilik artışının öne çıktığı ve ürün portföylerinin yeniden kurgulandığı bir dönem olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

Yapay zekânın tetiklediği dönüşümü bir uyum süreci olarak değil, liderlik ve fırsat alanı olarak görüyoruz. 2025 yılında ürün geliştirme, kaynak planlaması ve hizmet sürekliliği süreçlerinde yapay zekâ ve otomasyon çözümlerini devreye alarak operasyonel verimliliğimizi artırdık; robotik ve otonom sistemlerimizi yazılım entegrasyonları ve uzaktan izleme kabiliyetleriyle daha akıllı ve yönetilebilir bir yapıya taşıdık. Ürün geliştirme süreçlerinde yapay zekâ kullanımını sistematik biçimde genişletirken yeni yatırımlarımızı da veri temelli ve yapay zekâ destekli çözümler etrafında şekillendiriyoruz.



Bu kapsamda üretken yapay zekâyı kurumların kendi altyapılarında güvenli ve ölçeklenebilir biçimde çalıştırmalarını sağlayan kurumsal yapay zekâ platformumuz AiX’i piyasaya sunduk. ATP Tradesoft altında geliştirdiğimiz FinX platformu ise gerçek zamanlı analitik yetkinlikleriyle satış, risk, muhasebe ve uyum gibi kritik süreçlerin daha bütüncül şekilde yönetilmesine imkân tanıyor.

ATP, bağlı ortaklığı ATP Capital aracılığıyla teknoloji odaklı girişimlerle büyümesini de sürdürüyor. Ata Express, Menulux ve CloudOne yatırımlarıyla ekosistemini genişleten şirket, yapay zekâ ve yazılım temelli ölçeklenebilir iş modellerine odaklanıyor. ATP Capital’in portföy şirketlerinin yarattığı değer, konsolide finansal performansa katkı sağlarken şirketin uzun vadeli büyüme kapasitesini de destekliyor.

Şirket, 2026 yılında da teknoloji ve inovasyon odaklı stratejisini sürdürmeyi planlıyor. Yapay zekâ, bulut teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında yürütülen çalışmalarla operasyonel verimliliğini artırmayı ve müşterilerine katma değerli çözümler sunmayı hedefliyor.