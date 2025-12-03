Avon’dan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avon “16 Günlük Aktivizm” kapsamında hayata geçirilen proje ile şiddetin erken belirtilerine dikkat çekmeyi amaçlayan marka, toplumsal farkındalık yaratmayı ve şiddete maruz kalan kadınlara nasıl ve nereden yardım alabilecekleri konusunda rehberlik sağlamayı hedefliyor.

“Herkes İçin Bir Ses” sloganıyla hayata geçirilen proje, erken fark etmek ve destek olmakla, herkes için bir ses olmanın ilk adımını temsil ediyor.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede köklü mirasından güç alan Avon, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınların yaşamlarını iyileştirmek için yenilikçi projeler üretmeye devam ediyor.

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NE KADAR DEVAM EDECEK

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden “16 Günlük Aktivizm” kapsamında hayata geçirilen “Herkes İçin Bir Ses” projesi, şiddetin erken belirtilerle başladığını vurguluyor.

Kadına yönelik şiddete karşı tek bir ses olan proje, sevginin, dayanışmanın ve birlikte mücadelenin gücünü hatırlatıyor.

DÜNYADA ÜÇ KADINDAN BİRİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Birleşmiş Milletler’in (BM) araştırmaları, dünya genelinde her üç kadından birinin hayatı boyunca şiddete maruz kaldığını ve 15-19 yaş aralığındaki genç kızların yaklaşık dörtte birinin erkek arkadaşından veya eşinden şiddet gördüğünü de ortaya koyuyor.

HERKES İÇİN BİR SES PROJESİ

Avon, bu gerçeğe dikkat çekmek için dünya genelinde konunun uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde Herkes İçin Bir Ses projesini hazırladı. Proje, şiddetin erken belirtilerine vurgu yaparak kadınların güvenli bir şekilde nasıl ve nereden destek alabileceklerine dair rehberlik sunmayı amaçlıyor. Projenin bir parçası olan filmle de partner şiddetinin erken belirtilerine dair farkındalık yaratılıyor.

“BİRLİKTE FARK YARATABİLİRİZ’’

Kadına yönelik şiddetin çoğu zaman küçük işaretlerle başladığını vurgulayan Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, şunları söyledi: