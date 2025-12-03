Avon’dan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık

- Avon, kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı arttırmak için "16 Günlük Aktivizm" kapsamında "Herkes İçin Bir Ses" projesini başlattı.
- Proje, şiddetin erken belirtilerine dikkat çekerek kadınlara yardımcı olmayı ve rehberlik sunmayı hedefliyor.
- Dünya genelinde uzmanlarla iş birliği içinde hazırlanan proje, kadına yönelik şiddetin küçük işaretlerle başladığını vurguluyor.
Avon “16 Günlük Aktivizm” kapsamında hayata geçirilen proje ile şiddetin erken belirtilerine dikkat çekmeyi amaçlayan marka, toplumsal farkındalık yaratmayı ve şiddete maruz kalan kadınlara nasıl ve nereden yardım alabilecekleri konusunda rehberlik sağlamayı hedefliyor.
“Herkes İçin Bir Ses” sloganıyla hayata geçirilen proje, erken fark etmek ve destek olmakla, herkes için bir ses olmanın ilk adımını temsil ediyor.
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede köklü mirasından güç alan Avon, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınların yaşamlarını iyileştirmek için yenilikçi projeler üretmeye devam ediyor.
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NE KADAR DEVAM EDECEK
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden “16 Günlük Aktivizm” kapsamında hayata geçirilen “Herkes İçin Bir Ses” projesi, şiddetin erken belirtilerle başladığını vurguluyor.
Kadına yönelik şiddete karşı tek bir ses olan proje, sevginin, dayanışmanın ve birlikte mücadelenin gücünü hatırlatıyor.
DÜNYADA ÜÇ KADINDAN BİRİ ŞİDDETE MARUZ KALIYOR
Birleşmiş Milletler’in (BM) araştırmaları, dünya genelinde her üç kadından birinin hayatı boyunca şiddete maruz kaldığını ve 15-19 yaş aralığındaki genç kızların yaklaşık dörtte birinin erkek arkadaşından veya eşinden şiddet gördüğünü de ortaya koyuyor.
HERKES İÇİN BİR SES PROJESİ
Avon, bu gerçeğe dikkat çekmek için dünya genelinde konunun uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde Herkes İçin Bir Ses projesini hazırladı. Proje, şiddetin erken belirtilerine vurgu yaparak kadınların güvenli bir şekilde nasıl ve nereden destek alabileceklerine dair rehberlik sunmayı amaçlıyor. Projenin bir parçası olan filmle de partner şiddetinin erken belirtilerine dair farkındalık yaratılıyor.
“BİRLİKTE FARK YARATABİLİRİZ’’
Kadına yönelik şiddetin çoğu zaman küçük işaretlerle başladığını vurgulayan Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, şunları söyledi:
Avon olarak, küresel programlarımız ve iş birliklerimiz aracılığıyla bugüne kadar dünya genelinde 15 milyondan fazla kadına destek sağladık ve 91 milyon dolardan fazla bağış yaptık.
Kadına yönelik şiddet çoğu zaman sınırların yok sayılması, tutarsız davranışlar ve baskı hissetmek gibi erken belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtileri fark etmek, ilişkilerde sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmanın kritik bir adımıdır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar süren 16 günlük bu dönemde, kadınların maruz kaldığı şiddete dur demek için sesimizi hep birlikte yükseltiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, birlikte fark yaratabiliriz.