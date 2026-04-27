Avrupa borsaları merkez bankaları haftasına girdi

Piyasalara etkin olan jeopolitik sorunlar Avrupa borsaları üzerinde de baskı oluşturuyor.

Orta Doğu'da haber akışının yanı sıra bölgede merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı para politikası kararları da yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini değiştirmemesi öngörülüyor.

ECB ve BoE'nin ileride izlenecek yol haritasında enerji fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olacağı tahmin edilirken, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın enerji enflasyonunda büyük bir yükselişe yol açması halinde faiz artırım ihtimallerinin fiyatlamalara dahil olması bekleniyor.

ABD-AB KRİTİK MİNERAL TEMİNİ ANLAŞMASI

Öte yandan, ABD ile Avrupa Birliği (AB), kritik minerallerin temini ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda koordinasyon sağlamaya yönelik eylem planı üzerinde anlaştı.

Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.