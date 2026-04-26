Piyasalarda kritik hafta: Fed, ECB, BoE, BoJ para politikası rotasını belirleyecek

Küresel piyasalarda geçen hafta Orta Doğu'da gerilimin henüz sonlandırılamaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıktı.

Gözler gelecek hafta ABD, Euro Bölgesi, Japonya ve İngiltere'deki para politikası kararlarına çevrildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise toplantıya gitmeyeceğini açıkladı.

Leavitt, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.

FED'İN FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA: FAİZİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Gelecek hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi Fed'e yönelik bu yılki faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinde etkili oluyor.

Jeopolitik gerilimlerin odakta olduğu süreçte Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de Fed'in gelecek döneme ilişkin yol haritasına ışık tutması öngörülüyor.

POWELL'IN SON TAPLANTISI

Öte yandan, söz konusu faiz kararının alınacağı Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı Jerome Powell'ın görev süresi dolmadan önce yapacağı son toplantı olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Fed'in faiz kararıyla aynı gün para politikası kararlarını açıklayacak Kanada Merkez Bankasının da politika faizini yüzde 2,25 seviyesinde sabit tutacağı tahmin ediliyor.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYRETTİ

New York borsasında geçen hafta Orta Doğu'dan gelen çalkantılı haber akışı ve yükselen petrol fiyatlarıyla karışık bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,6 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,3 düştü.

Dolar endeksi haftayı yüzde 0,4 yükselişle 98,5 seviyesinde tamamlarken, Brent petrolün varili ise yüzde 13,5 artışla 100,2 dolardan haftayı kapattı.

ALTIN DÜŞTÜ, GÜMÜŞ YÜKSELDİ

Altın fiyatları ise 3 haftalık yükseliş serisinin ardından bu haftayı düşüşle tamamladı. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,6 değer kaybıyla 4 bin 708 dolardan kapattı.

Gümüşün ons fiyatı da yüzde 6,5 yükselişle 75,7 dolardan işlem gördü.

AVRUPA'DA GELECEK HAFTA ECB VE BOE'NİN POLİTİKA FAİZLERİNİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Avrupa borsalarında geçen hafta negatif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutması beklenirken, İngiltere'de BoE'nin de politika faizini değiştirmemesi öngörülüyor.

ECB ve BoE'nin ileride izlenecek yol haritasında enerji fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olacağı tahmin edilirken, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın enerji enflasyonunda büyük bir yükselişe yol açması halinde faiz artırım ihtimallerinin fiyatlamalara dahil olması bekleniyor.

Orta Doğu'ya yönelik haber akışının yanı sıra bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Gelecek hafta çarşamba Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon, perşembe Avrupa'da ECB ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı, cuma İngiltere'de imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Cuma günü Almanya, İtalya ve Fransa'da resmi tatil nedeniyle işlemler gerçekleştirilmeyecek.

ASYA'DA GÖZLER BOJ'UN KARARINDA

Asya tarafında geçen hafta Orta Doğu'daki müzakere sürecine yönelik belirsizliklere karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişlerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Geçen hafta Japonya ve Güney Kore borsalarında kırılan rekorlar öncülüğünde Asya piyasalarında dirençli bir duruş öne çıkarken, gelecek hafta gözler bölgenin en önemli merkez bankalarından olan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoJ'un gelecek hafta politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankaya yönelik faiz artırım tahminleri için haziran ayı öne çıkıyor.

Gelecek hafta salı Japonya'da BoJ'un faiz kararı ve işsizlik oranı, perşembe Japonya'da sanayi üretimi ve Çin'de imalat sanayi PMI, cuma Japonya'da Tokyo enflasyonu takip edilecek.

Japonya'da salı günü, Hong Kong ve Çin'de cuma günü piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

YURT İÇİNDE TCMB POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,23 düşüşle 14.409,07 puandan kapandı.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

Ayrıca, TCMB'nin toplam rezervleri, 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artarak 174 milyar 467 milyon dolara yükseldi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 45,0010'dan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, perşembe dış ticaret dengesi, haftalık para ve banka istatistikleri ile TCMB'nin PPK toplantı özeti takip edilecek.

Borsa İstanbul, 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.