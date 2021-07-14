Avrupa Merkez Bankası'ndan dijital euro hamlesi

Ödeme alışkanlıklarındaki değişiklikleri ve kripto paraların yükselişini dikkate alan ECB, dijital euro için kolları sıvadı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), euronun dijital versiyonunu başlatmak için ilk adımı attı.

Dijital euro hamlesi, artan elektronik ödeme araçları talebini karşılamaya ve kripto para birimlerindeki yükselmeyle mücadele etmeye yönelik küresel bir girişimin parçası olarak dikkati çekiyor.

DİJİTAL EURO GELİYOR

Banknot ve madeni paraların elektronik eşdeğeri olan dijital euronun, euro bölgesi vatandaşlarının ticari bir banka yerine ECB'de tutabilecekleri dijital bir cüzdan olacağı belirtiliyor.

ECB Yönetim Konseyi, projenin araştırma aşamasına resmi olarak başladı.

FİZİKSEL NAKİTİN YERİNE KULLANILACAK

Dijital euro girişiminin temel amacının, özellikle İsveç'te olduğu gibi fiziksel nakit kullanımının azalmaya başlamasının ardından yeni ödeme yöntemi olarak hizmet sunmak olduğuna vurgu yapıldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Çalışmamız, dijital çağda vatandaşların ve firmaların en güvenli para biçimine, merkez bankası parasına erişmeye devam etmesini sağlamayı amaçlıyor." dedi.

Avrupa Merkez Bankası, bundan sonra dijital euro tasarımı üzerinde çalışmaya başlayacak ve bankalardan perakendecilere kadar çeşitli paydaşlara danışacak.

YASAL DÜZENLEME TEMASLARI

Ayrıca, dijital euroda ihtiyaç duyulabilecek yasal değişiklikler için Avrupa Birliği milletvekilleriyle görüşmeler başlayacak.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, "Bu yılın sonuna kadar dijital euronun politika hedefleri ve kullanımları üzerine yapılacak tartışmalar, küresel bağlam da dikkate alınarak iyi bir başlangıç noktası olabilir." diye konuştu.

FACEBOOK'UN AÇIKLAMASI

Müşterilere dijita euro cüzdanları sunacak olan bankaların ve finans teknolojilerin rolünün tanımlanacağı ifade edildi.

Facebook'un 2019'da kendi para birimini oluşturma planlarını açıklamasının ardından dijital euro üzerinde çalışmalar hız kazanmıştı.