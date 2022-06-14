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    Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 10 arttı

    Avrupa'da dün 83,40 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, bugün yüzde 10 artışa geçerek 91,75 euroya kadar çıktı.
    • 14.06.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 16:43
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    Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 10 arttı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya getirilen kısıtlamalarla atağa geçen doğalgaz fiyatları, Avrupa ekonomisinde enflasyonu artırmaya ve tedarik sorunlarına neden oluyor.

    Kuzey Akım boru hattı sevkiyatının aksama ihtimali etkili

    Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna’daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa’ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısı etkili oldu.

    Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 83,75 eurodan açıldı. Fiyatlar, Türkiye saatiyle 14.38'de kapanışa göre yüzde 10 artarak megavatsaat başına 91,75 euroya yükseldi.

    Gazprom

    Gazprom, açıklama yaptı

    AA'nın haberine göre, Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar sağlanabilir." ifadesine yer verildi.


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