Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 10 arttı

Avrupa'da dün 83,40 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, bugün yüzde 10 artışa geçerek 91,75 euroya kadar çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya getirilen kısıtlamalarla atağa geçen doğalgaz fiyatları, Avrupa ekonomisinde enflasyonu artırmaya ve tedarik sorunlarına neden oluyor.

Kuzey Akım boru hattı sevkiyatının aksama ihtimali etkili

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna’daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa’ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısı etkili oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 83,75 eurodan açıldı. Fiyatlar, Türkiye saatiyle 14.38'de kapanışa göre yüzde 10 artarak megavatsaat başına 91,75 euroya yükseldi.

Gazprom, açıklama yaptı

AA'nın haberine göre, Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar sağlanabilir." ifadesine yer verildi.