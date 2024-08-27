Avustralya'da çalışanlara mesai sonrası aramaları cevaplamama hakkı

Dünyada esnek çalışma, evden çalışma, az mesai saatlerinde çalışma, çalışırken dinlenme olanakları derken şimdi de kesintisiz iletişim stresine engel getirildi.
Avustralya'da yürürlüğe giren yeni yasayla çalışanlar, mesai sonrasında işverenden gelen aramalara ve e-postalara "makul" sınırlar çerçevesinde cevap vermeme hakkına sahip oldu.
Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) haberine göre, ülkede çalışanların haklarının korunmasını amaçlayan yasa yürürlüğe girdi.
CEVEP VERMEME SEÇENEKLERİ VAR
Yasaya göre, çalışanlar mesai saatleri dışında işverenlerinin aramalarına ve e-postalarına "makul sebepler" dahilinde cevap vermeme seçeneğini kullanabilecek.
İŞVEREN MESAİ SONRASINDA İLETİŞİM KURABİLİR AMA ÇALIŞANIN CEVAP VERMEME HAKKI VAR
Yasanın işverenlerin çalışanlarıyla mesai sonrası bağlantı kurmasını engellemediği, yalnızca çalışanlara iletişim kurmayı reddetme hakkını verdiği belirtildi.
ANLAŞMAZLIKLARDA KAMU DENETLEYİCİSİ DEVREYE GİRECEK
İşveren ile çalışanların anlaşmazlıkları kendi aralarında çözmeleri gerektiği, anlaşmazlığın çözülememesi durumunda ise Avustralya'da kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonu'nun (FWC) devreye gireceği kaydedildi.
15'TEN FAZLA ÇALIŞAN İŞ YERLERİNDE GEÇERLİ
Yasa, 15'ten fazla çalışanı bulunan kurumlar için geçerli olacak. Yasanın ayrıntıları üzerinde görüşmeler devam edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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