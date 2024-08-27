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Avustralya'da çalışanlara mesai sonrası aramaları cevaplamama hakkı

Avustralya'da çalışanlara mesai sonrası aramaları cevaplamama hakkı Avustralya'da eğer 15 kişiden fazla çalışanı olan bir yerde çalışanlar için mesai bittikten sonra patron arasa da yanıt vermeme seçeneği doğdu.