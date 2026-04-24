Murat Kurum'dan İstanbul'da 2 bin kiralık konut için Ağustos ayını işaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, toplam 15 bin kiralık konutun üretileceğini, bunlardan 2 bininin ise Ağustos ayında kura yöntemiyle hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında gazeteciler Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, İstanbul’da yürütülen 100 bin sosyal konut projesine değinerek, kira sorununun farkında olduklarını ve bu soruna yönelik kapsamlı bir adım attıklarını belirtti.

"KİRA SORUNUNUN FARKINDAYIZ"

Kurum, “Vatandaşımızın kira sorununun farkındayız. Bu soruna ciddi bir hamle yapıyoruz ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyoruz. Tüm bu yönleriyle baktığınızda bu proje gerçekten bizim önemsediğimiz hayata geçirme arzusunu en yüksek seviyede hissettiğimiz bir proje olarak inşallah bölgeler geçecek” ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN METROSU VAR, SOSYAL DONATILARI VAR"

İstanbul’daki sosyal konutların hangi ilçelerde yapılacağına ilişkin soruya da yanıt veren Kurum, projelerin merkezi ve erişilebilir alanlarda olacağını vurguladı.

Kurum, “Ulaşılamayan, erişilemeyen alanlar değil. Hepsinin metrosu da var, sosyal donatıları da var. Okulu da var, parkı da var, bahçesi de var... Yani yürüme mesafesinde tüm sosyal ihtiyaçlarını gidereceği alanlar. Bir de buna ilave bir de kiralık konut projemiz var” dedi.

AĞUSTOS AYINDA İSTANBUL'DA 2 BİN KİRALIK KONUT TESLİM EDİLECEK

Kiralık konut projesine ilişkin detayları paylaşan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’a özel, ilk defa İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Anadolu ve Avrupa yakasında, 15 bin toplam ve bir müjdesini daha verelim. Ağustos ayında yaklaşık 2 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza kurayla teslim edeceğiz. Şimdi orada hak sahipleri, vatandaşlarımızın başvurularını yapacaklar. Kurasını çekeceğiz. 2 bin konutu da yine yarın burada 100 bin konutun kurasını çektiğimiz gibi büyük bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, onun teşrifleriyle hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Nerede? İstanbul’un merkezi yerlerinde, öyle dağda, bayırda değil, merkezi yerlerinde o konutlarda vatandaşımız oturmaya başlayacak

DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR BAŞVURU YAPABİLECEK

Konutların kimlere verileceğine ilişkin de konuşan Kurum, şunları söyledi:

Burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru yapacaklar. Düşük, dar gelir vatandaşlarımız. Gerçekten geçinme zorluğu çeken vatandaşlarımız. Efendim kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak

"ATAŞEHİR'DE BİLE VERECEĞİZ"

Konutların merkezi ilçelerde olacağını vurgulayan Kurum, “Mesela Ataşehir’de bile vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurum, toplam 15 bin kiralık konutun 3 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, “15 bin vatandaşımız TOKİ’nin kiracısı olarak, devletimizin kiracısı olarak raiç bedelinin yarısının altında bir bedelle orada uygun şartlarda oturacak” dedi.