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    Avusturalyalı sporcu Kemaliye'de Türk bayrağıyla atladı

    Kemaliye'deki şenliklerde doğa sporcuları birbirinden ilginç gösteriler sergilerken, Adrenalin tutkunu Avusturalyalı sporcu Türk bayrağıyla atlayış yapması oldukça ilgi çekti.
    • 05.07.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 17:42
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    Avusturalyalı sporcu Kemaliye'de Türk bayrağıyla atladı

    Erzuncan'ın Kemaliye ilçesinde her yıl düzenlenen festivalde yabancı sporcular doğa sporlarından örnekler sergiliyor.

    "43. Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" kapsamında "buse jamp" ve "wingsuit (yarasa atlayışı)" sporcuları Fransız Julien Millot, Avusturalyalı Cameron Tracey Smith ile Ryan Granny, "Cennete Açılan Kapı"dan atlayış yaptı.

    2 bin 200 rakımda "buse jamp"

    Kaymakamlık, belediye ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfının (KEMAV) ortaklaşa düzenlediği şenliklerde, dünyanın önde gelen ekstrem sporcuları, 2 bin 200 rakımda "buse jamp" yaptı.

    Özel yaptırdıkları at, örümcek adam kıyafetleri ve Türk bayrağıyla atlayış yapan sporcular, Gaban bölgesinde 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkurundan tırmandı.

    Kemaliye

    Atlama rampasının adı "Cennete Açılan Kapı"

    "Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan atlama rampasından ilk atlayışı at kostümlü kıyafetiyle Fransız Julien Millot yaptı.

    Kendini boşluğa bıraktıktan sonra paraşütünü açan Millot, bir süre kayalıkların arasında paraşütle dolaştıktan sonra ilçenin üstünde tur atıp Karasu Nehri yanındaki ağaçlık alana indi.

    Kayalıkların üstünde ve tırmanış yapılan alana çıkış için kullanılan patika yolda heyecanla bekleyenlerin alkışları arasında ikinci atlayışı ise örümcek adam kıyafeti giyinen Avusturalyalı Ryan Granny yaptı.

    Rampanın ön kısmına yavaş yavaş yürüyerek gelen Avusturalyalı ekstrem sporcusu Cameron Tracey Smith ise atlama yapmadan önce bir süre arkadaşlarının iniş yapmasını bekledi.

    Kemaliye

    Sporcuya "Abbas Yolcu" ismini taktılar

    Sempatik hareketleri ve Türkçe konuşması nedeniyle yöre halkının kendisine, "Abbas Yolcu" ismini koydukları Smith, atlayışını Türk bayrağı açarak yaptı.

    Kemaliye

    Türk bayrağı ile uçan sporcu alkışlandı

    Türk bayrağı ile alandakilerin üstünden geçerken herkesin alkışladığı Smith, daha sonra ilçe semalarında ve Karasu Nehri üstünde tur atarak indi.

    Kemaliye

    Kemaliye


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