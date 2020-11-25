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- Ayçiçek tohumu yağında gümrük vergisi düşürüldü
Ayçiçek tohumu yağında gümrük vergisi düşürüldü
Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisinin, Kosova'dan yapılan ithalat hariç olmak üzere yüzde 30'dan yüzde 3'e indirildiği bildirildi.
- REUTERS
- 25.11.2020 - 09:19
Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisinin düşürülmesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ithalat rejimi kararına ek kararla resmileşti.
30 HAZİRAN 2021'e KADAR TOPLU KONUT FONU 6 EURO
Kararın dipnotlarında yapılan düzenlemeye göre, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan ayçiçek tohumu yağı ithalatında, yüzde 3 gümrük vergisi ile birlikte, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılacak ithalat hariç olmak üzere 6 euro toplu konut fonu uygulanacak.
1 TEMMUZ 2021'DEN SONRA TOPLU KONUT FONU 28 EURO
Bugün açıklanan karara göre, söz konusu ithalata, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aynı gümrük vergisine ek olarak, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 28 euro toplu konut fonu uygulanması hüküm altına alındı.