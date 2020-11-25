Ayçiçek tohumu yağında gümrük vergisi düşürüldü

Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisinin, Kosova'dan yapılan ithalat hariç olmak üzere yüzde 30'dan yüzde 3'e indirildiği bildirildi.

Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisinin düşürülmesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ithalat rejimi kararına ek kararla resmileşti.

30 HAZİRAN 2021'e KADAR TOPLU KONUT FONU 6 EURO

Kararın dipnotlarında yapılan düzenlemeye göre, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan ayçiçek tohumu yağı ithalatında, yüzde 3 gümrük vergisi ile birlikte, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılacak ithalat hariç olmak üzere 6 euro toplu konut fonu uygulanacak.

1 TEMMUZ 2021'DEN SONRA TOPLU KONUT FONU 28 EURO

Bugün açıklanan karara göre, söz konusu ithalata, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aynı gümrük vergisine ek olarak, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 28 euro toplu konut fonu uygulanması hüküm altına alındı.