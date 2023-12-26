Aydın, Kuşadası’na yılın son kruvaziyeri geldi Aydın’ın Kuşadası ilçesine yılın son gemisi yanaştı. Aydın, sahilindeki alışveriş olanaklarının dışında Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti ile de ön plana çıkıyor.

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İHA

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi.

Bahama bayraklı kruvaziyer "Silver Moon", çoğunluğu ABD vatandaşlarının oluşturduğu 279 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port'a yanaştı.

Limana yanaşan Bahama bayraklı gemiden inen turistlerden bazıları turlarla Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti’ni gezdi.

Turlara katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

"Sezon iyi geçti"

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, son gelen gemi ile ilgili bilgi verirken aynı zamanda oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Kuşadası'nda bu sezon 521 gemi ağırlandı

Yılın son gemisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Güngör, bu sezon 521 gemi ağırladıklarını, 2024 yılının ilk gemisini de ocak ayında karşılayacaklarını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)