Aydın memecik zeytini AB'den coğrafi işaret tescili aldı

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın memecik zeytinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 31'inci ürünün Aydın memecik zeytini olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

Aydın'a ve ülkemize hayırlı olsun. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 78 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

AB COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şöyle:

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini.

"ÜRÜNLERİMİZ, BÖLGELERİNİN BEREKETLİ TOPRAKLARINA BEREKET KATACAK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin, ülke sınırlarını aşmaya devam ettiğine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Aydın memecik zeytini, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 31. ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Ülkemize, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun.

"ÜRETİCİLERİMİZE ULUSLARARASI PAZARLARDA REKABET GÜCÜ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. AB'den coğrafi işaret tescili alan 31'inci ürünün Aydın memecik zeytini olduğuna işaret eden Kacır, "Yerel değerlerimizi küresel düzeyde koruma altına alarak üreticilerimize uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmaya devam ediyoruz. Üreticilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.