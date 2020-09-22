Aydın'da orman köylerinde Orman Genel Müdürlüğü'nün gözetiminde reçine üretimi yapan köylüler, geçimlerini sağlarken aynı zamanla illerinin kalkınmasına katkı sağlıyor.

Aydın’da son yıllarda artan reçine üretimi orman köylüsünün geçim kaynağı olurken, yarattığı istihdamla köyden kente göçü önledi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün orman köylüsüne destek projeleri arasında yer alan kilosu 700 liraya ulaşan fiyatlara satılan reçine üretimi sayesinde, orman köylerinde yaşayanlar ek gelir elde etmeye başladı.

ÇAM ORMANLARINDAN ELDE EDİLİYOR

Çam ormanlarında sürdürülen reçine üretimi ile köyden kente de göç olayının önüne geçildiği proje ile reçine ithalatında da azalma yaşanmaya başladı.

Aydın’da reçinenin kilosu 700 lira ediyor ViDEO

REÇİNE ÜRETİMİ 30 YILDIR GELİŞİYOR

1950’li yıllardaki ORKÖY projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla bugüne kadar antepfıstığı-melengiç, kekik, bal ormanları, defne ve kestanenin ardından son 30 yılda gelişmeye başlayan reçine üretimi her geçen gün giderek artıyor.

AMAÇ REÇİNE İTHALATINI AZALTMAK

Türkiye'de dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sürdürülen çalışmalar sayesinde kimya ve ilaç sanayinde kullanılan reçinenin ithalatının azaltılması amaçlanıyor.

Reçinenin içinde bulunan terebentin ve kolofan; boya, seramik, ayakkabı, mobilya, kağıt, kozmetik ve tıp olmak üzere mürekkep ile cila yapımı ve boyacılık sektöründe de kullanılıyor.

BİR AĞAÇTAN BİR YILDA 1,5 KİLO REÇİNE ELDE EDİLİYOR

Çoğunlukla endüstri sektöründe tercih edilen, ağacın gövde kısmına bıçak ile yaralar açılarak bu yaralardan sızmakta olan reçineler, özel kaplar içinde biriktiriliyor. Bir ağaçtan yılda ortalama bir buçuk kiloya yakın saf reçine elde ediliyor. İşlendiğinde oldukça değerli hale gelen reçinenin doğru teknikle yapılması durumunda; ağaçtan reçine almak ağaca zarar vermediği gibi aksine onu dış etkenlere karşı dirençli yaptığı biliniyor.

KÖYLÜ GENÇLERE İŞ İMKANI

Köylü gençlere iş imkanı sağladıklarını ve bu nedenle kentlere göçü engel olduklarını ifade eden taşeron firma yetkilisi Kemal Aksoy, “Biz bu işi 90’lı yıllardan beri yapıyoruz. Arkadaşlar da birkaç yıldır çalışıyorlar. Ağırlıklı olarak genç kesimin çalıştığı bu işin ek istihdam ve gençlerin köyde kalması için devamlılığını istiyoruz. Aynı zamanda tarım işi de yapan gençler reçine işinden de iyi bir kazanç elde ediyorlar.” dedi.

REÇİNE TOPLAMAK İÇİN GÖÇ ETMEKTEN VAZGEÇTİ

Reçine iş sayesinde il dışında iş aramaktan vazgeçtiğini ve köyde kaldığını ifade eden Mustafa Özyiğit, “29 yaşımdayım. Daha önce işsizlikten dolayı İzmir’e göç etmeyi düşünüyordum. Geçen sene bu işe başladık. İyi verim elde ettik. Onun için köyde kalmayı planladım. İş güzel. Biz kendi arazimizde çalışırken ormandaki kazandığımız para arazimizden daha üzerine bir kat daha artması bize katkı sağladı.” dedi.

“GELİR DURUMUMUZ GÜZEL”

Karacaören Mahalle Muhtarı İsa Demir de konuşmasında “30 yıldır reçine işi yapıyoruz. Çok da memnunuz. Bu iş sayesinde gençliğin ilçeye veya dışa gitmesini önledik. Şu anda gelir durumumuz güzel. Önceki yıllarda fıstık çamı, kekik gibi şeyler yapıyorduk ama şu anda reçineden daha fazla verim aldığımız için bu işe ağırlık verdik. Devletimize, Oman Bakanlığımıza bu imkanları bize sağladığı için ayrıca teşekkür ederiz.” dedi.