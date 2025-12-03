AYİDER: İnşaatın lokomotifi deprem projeleri oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üçüncü çeyrek konut satış ve inşaat verilerini değerlendiren Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, inşaat sektörünün geçirdiği aşama ve beklentilerini dile getirdi.

"Üçüncü çeyrek rakamlarına baktığımız zaman inşaat sektörü, yüzde 13,9’luk bir büyüme ile Türkiye ekonomisinin yüklenici gücü oldu." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

"ÜLKEMİZDE BİR DEPREM GERÇEĞİ VAR"

Biliyorsunuz sağlıklı ekonomilerde sanayi ve üretimin rekorlar kırması gerekir. Malum ülkemizde bir deprem gerçeği var. Yakın zamanda yaşadığımız deprem ve akabinde yaşadığımız sorunları göz önüne alırsak büyümenin inşaat tarafından gelmesini normal karşılamak lazım. 11 ili yaşayan büyük bir felaket yaşadık.

"DEVLETİN SEKTÖRÜN GELİŞMESİNDE BÜYÜK KATKISI VAR"

Devletimiz TOKİ, Emlak Konut ve diğer teşekkülleriyle bir girişimde bulundular. Devletin bu girişimcileriyle inşaat sektörünün büyümesinde büyük bir katkısı oldu. Yarısı Bizden kampanyasıyla hızlanan kentsel dönüşüm çalışmalarını ve bunun yanı sıra alt yapı ve üst yapı çalışmalarını da düşündüğümüzde büyümenin inşaattan gelmesi olması gereken bir durum.

500 BİN KONUTLA İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK