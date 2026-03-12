Enver Aysever'in tahliyesine karar verildi

Gazeteci Enver Aysever hakkında yeni bir gelişme yaşandı...

Enver Aysever'in tutuklu olarak yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme Aysever'in mütalaadan farklı olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilen gazeteci Enver Aysever'e 10 ay hapis cezası verildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Aysever hakkında tahliye kararı verildi.

ÜÇ YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYORDU

Hakkında hazırlanan iddianamede Aysever İçin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis istenmişti.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl sonundaki bir sosyal medya yayınında "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" demesi sonrası Aysever hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aysever, 11 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.