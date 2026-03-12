DAP, ödeme kolaylığı sağlayan konut modelini hayata geçirdi

Gayrimenkul sektöründe sanat eseri niteliğinde projeler üreten ve yatırımcı dostu yaklaşımıyla öne çıkan DAP Gayrimenkul Geliştirme, Yeni Levent projesinde ezber bozan bir kampanyaya imza attı.

“Yeni Nesil Konut Edinme” olarak adlandırılan bu kampanya; Emlak Konut güvencesiyle, sabit taksitlerle, konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

KENDİ KENDİNİ ÖDEYEN MODEL

Örnek olarak; 10 milyon TL için sunulan modelde yatırımcıdan hiç peşinat talep edilmiyor. Projede altı ay sonra 1 milyon TL ve 12 ay sonra 1 milyon TL ara ödeme seçenekleri var. Kampanyada ayrıca vade farksız taksit avantajı sunuluyor. Bu plan, özellikle sermayesini kilitlemek istemeyen ve elindeki parayı kullanmaya devam etmek isteyen yatırımcılar için güçlü bir alternatif sunuyor.

FİNANSMAN YÜKÜ DENGELENİYOR

Kampanyanın temel mantığı net ve sade: Toplam konut bedeli ikiye ayrılıyor. Yüzde 50’si, Emlak Konut güvencesiyle faaliyet gösteren Emlak Konut Tasarruf Finansman Şirketi (TFŞ) üzerinden taksitlendiriliyor. Bu sayede yatırımcı, yüksek faiz yüküne girmeden, kontrollü ve planlı bir ödeme sistemine kavuşuyor.

HEMEN KİRA GETİRİSİ SAĞLAYAN TESLİM TAKVİMİ

Bu arada DAP Yeni Levent projesinin birinci etabında daire teslimleri hemen yapılabiliyor, ikinci etapta ise teslimler Haziran ayında başlıyor. Bu takvim yatırımcı için kritik bir avantaj sağlıyor: Konut, satın alındıktan kısa süre sonra kira geliri üretmeye başlıyor. Aylık ortalama 200 bin TL kira geliri potansiyeli bulunan örnek modeldeki daire, taksitlerin önemli bir bölümünü kendi kendine karşılayabiliyor.

YATIRIMCIYA NE SAĞLIYOR?

Yeni Nesil Konut Edinme Modeli yatırımcıya üç stratejik avantaj sunuyor: Birincisi peşinat avantajı…

Başlangıçta yüksek nakit çıkışı yok. Yatırımcı likiditesini koruyor.

Bu yeni kampanya sayesinde yatırımcılar; konut satın alırken mevduat, borsa, altın, emtia ya da kendi işlerinde değerlendirdikleri varlıklarını bozmadan kullanabilecek. Bu varlıklardan elde edilen gelirle aylık taksitlerin yaklaşık yarısı karşılanabilecek ve alıcılar 36 ay boyunca ödemelerini rahatlıkla sürdürebilecek.

KENDİ KENDİNİ ÖDEMEYE BAŞLIYOR

Haziran sonrası, konut teslimleriyle birlikte devreye giren kira geliriyle aylık taksitlerin önemli kısmı, (potansiyele bağlı olarak yarısı hatta daha fazlası) sistem tarafından finanse ediliyor. Başka bir ifadeyle; konut kendi kendini ödemeye başlıyor.

ALIR ALMAZ KAZANDIRAN KAMPANYA

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin yeni kampanyasında yatırımcı; sermayesini koruyor, likiditesini de kaybetmemiş oluyor. Üstelik kira geliriyle desteklenen dengeli bir ödeme avantajını da yakalıyor. DAP’ın bu yeni kampanyası sayesinde yatırımcı, sermayesini çalıştırmaya devam ederken, daha ilk günden kazanmaya başlıyor.