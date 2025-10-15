AYM'den para hareketlerinde düzenleme yapma yetkisi iptali

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 1. maddesinin bir bölümünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

İptal edilen hüküm, Cumhurbaşkanına; "Döviz, banknot, tahvil, hisse senedi, kıymetli maden ve para hareketleriyle ilgili düzenleme yapma." yetkisi veriyordu.

İptal kararı, Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin yaptığı başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi'nin itirazı üzerine alındı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM'NİN İZİRAZININ DAYANAKLARI

AYM'nin "Döviz, tahvil ve kıymetli maden düzenleme yetkisi Anayasa’ya aykırı" itirazı Anayasa’nın 35. maddesi “mülkiyet hakkı”, 13. madde “sınırlamalar”, 2 ve 7. maddeler de devletin hukuk devleti ilkesi, eşitlik ilkesi gibi temel düzenlemelerle ilgili gerçekleşti.