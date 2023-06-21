Ayvalık-Midilli feribot seferlerinde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşıyor Kurban Bayramı okul tatiline gelince ve hava sıcaklıkları da elverişli olduğu için yurt genelinde tatil rezervasyonlarında artış yaşanıyor. Ayvalık-Midilli feribot seferleri de bu rezervasyonlardan nasibini aldı.

AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında düzenlenen feribot seferleri her zaman talep görüyor.

Feribot seferlerine rezervasyon şimdiden yüzde 70'i aştı.

İdari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinde vizeyle ilgili sorunlara rağmen yüzde 90'ı aşkın doluluk bekleniyor.

Aliağa Deniz Ticaret Odası Ayvalık Temsilcisi Ali Jale, yaşan gelişmeleri paylaştı.

Ramazan Bayramı'ndaki ilgi beklentileri karşılamıştı

Jale, koronaviurüs sürecinin ardından bu sene Ramazan Bayramı'nda, hafta sonlarıyla birleşen üçer günlük 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatillerinde Yunan adalarına gidip gelen yolcu sayılarının beklentilerini karşıladığını söyledi.

İlgi, salgın öncesi dönemleri de geçti

Bu yıl şu ana kadar salgın öncesi 2019'a göre daha fazla yolcuya hizmet verdiklerini belirten Jale, şöyle konuştu:

9 günlük Kurban Bayramı tatili süreci için aldığımız rezervasyonlarda kötü durumda değiliz. Halen yüzde 65-70 rezervasyon seviyesindeyiz.

"Vize sorunundan kısmen de olsa etkilendik"

Jale, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki vize sorununun kendilerini de kısmen etkilediğini dile getirdi.

Normalde bugünlerde bayram rezervasyonlarının dolması ve ek seferler açmaları gerektiğini anlatan Jale, şöyle konuştu:

Tüm bu olumsuzluklara rağmen bayram sürecine kadar yüzde 80'in hatta yüzde 90'ın üzerinde bir rezervasyon yoğunluğunu yakalayacağımızı ümit ediyorum. Umut ediyorum ki en kısa sürede bu soruna çözüm bulunacaktır.

Kalış günü ve giriş sayılarıyla ilgili sorun yaşanabiliyor

Ali Jale, Yunanistan'ın vize konusunda daha ılımlı olduğunu, az da olsa vize verdiklerini ancak kalış günü ve giriş sayılarıyla ilgili sorun yaşayabildiklerini aktardı.

Türkiye ile Yunanistan arasında kapıda kolay vize uygulamasının 2019'da sona erdiğini kaydeden Jale, şunları ifade etti: