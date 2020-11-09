Bakan Bekir Pakdemirli: 564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacak

IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri sonuçlarının açıklandığını belirten Bakan Bekir Pakdemirli, destek almaya hak kazanan 564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 9'uncu başvuru çağrısı 2'nci grup sonuçlarının belli olduğunu açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar sektöründen 79, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründen 485 olmak üzere toplam 564 projeye yaklaşık 261 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

564 PROJEYE HİBE DESTEĞİ

Bu hibe sayesinde yaklaşık 438 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde; 18'i süt üreten tarımsal işletmeler, 45'i kırmızı et üreten işletmeler, 16'sı kanatlı eti üreten işletmeler yatırımı, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde; 342'si bitkisel üretim, işleme ve paketleme, 47'si arıcılık ve arı ürünleri üretim, işleme ve paketleme, 29'u zanaatkârlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 27'si kırsal turizm ve rekreasyon yatırımı, 3'ü su ürünleri yetiştiriciliği yatırımı, 11'i makine parkları yatırımı, 26'sı yenilenebilir enerji yatırımı olmak üzere toplam 564 projeye hibe desteği sağlanacak."

ONAYLANAN PROJELER YAYINLANDI

9'uncu başvuru çağrısı 2'nci grup kapsamında onaylanan projeler, https://www.tkdk.gov.tr adresinde kamuoyuna açıklandı.