Bakan Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir açıklama yaparak ihtiyaç olduğu sürece öğrencilere ücretsiz internet paketlerinin verilmeye devam edileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını döneminde evlerinden online olarak uzaktan eğitim şeklinde derslerin takip edilmesinden dolayı ihtiyacın artması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

AUS STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI TANITIM PROGRAMINDA AÇIKLADI

Bakan Karaismailoğlu, "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın tanıtım programında yaptığı konuşmada, "İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz." dedi.

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