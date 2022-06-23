Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, azalan dış finansman ihtiyacının enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyona yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Azalan dış finansman ihtiyacının enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini öngördüklerini dile getiren Nebati, enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

"Göstergeler güçlü bir ihracata işaret ediyor"

Bakan Nebati, “2022'nin ikinci çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir iç talep ve güçlü bir ihracata işaret ediyor.” dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedefimiz yeni rekorlar kırarak 300 milyar dolarları aşan ihracata ulaşmaktır." diyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"İstihdam piyasasındaki olumlu görünüm devam ediyor"

"Ülkemizde üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam etmektedir. 90’lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Vergi gelirinden vazgeçiyoruz"

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz. Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz."

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi

Marmaris'teki orman yangınına ilişkin de konuşan Bakan Nebati, "Orman yangınlarıyla ilgili 2021 yılında 39 helikopter varken bugün 55 yangın söndürme helikopterimiz, 20 uçak, 8 İHA, 105 bin gönüllümüz var. Havadaki su kapasitemiz 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadele bütçesi 4 milyar Türk Lirasıdır. Bizler bu ek bütçeyle; vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin, çalışanlarımızın ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlamaktayız." diye konuştu.

"Hedef, 19 milyon turist"

Bakan Nebati son olarak, "Turizmde toparlanma oldu, Haziran ile 19 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.