Bekir Pakdemirli: Üreticilere 420.5 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 420 milyon 412 bin destek ödemelerine bugün başlanacağını bildiren bir mesaj yayınladı.

ÜRETİCİLERE DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

Bakan Pakdemirli Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yapılacak yaklaşık destek ödemelerine bugün başladıklarını belirterek, "Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 lira, çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon 215 bin 668 lira, çay budama masrafı kapsamında 4 milyon 353 bin 78 lira, bitki Karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin lira, AR-GE desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin lira, Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin lira olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin liralık destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır." dedi.