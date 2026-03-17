Bakan Şimşek: Köprü ve otoyollar satılmıyor

İsrail-ABD-İran arasında yaklaşık 3 haftadır süren savaşın ekonomik etkiler, Türkiye'de de hissedilmeye başladı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve İran'dan gelen ticaret ve turist akışının sekteye uğraması kaynaklı etkilerin azaltılmasına yönelik politikalar devrede.

BAKAN ŞİMŞEK: "KÖPRÜ-OTOYOL ÖZELLEŞTİRMESİ YOK"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde gündeme gelen köprü ve otoyolların özel sektöre devrine ilişkin iddialara açıklık getirdi.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmesine dair yeni bir karar alınmadı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, programda yer alan varlıklar için rutin çalışmalarını sürdürüyor.

ŞEFFAF SÜREÇ VURGUSU

Bakan, özelleştirme programına alınan varlıkların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlendiğini ve tüm özelleştirme süreçlerinin şeffaf şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

KAMUNUN ÇIKARI GÖZETİLİYOR

Şimşek, özelleştirmelerde kurumların özellikleri ve koşullarına göre yöntem belirlendiğini, tekelci yapının önlenmesi, mülkiyetin yaygınlaştırılması ve stratejik konularda devletin imtiyazlı hisselerinin korunması gibi hususların kamunun çıkarı için dikkate alındığını dile getirdi.

GELİRLERİN YÖNETİMİ

Bakan, özelleştirme gelirlerinin Özelleştirme Fonu’nda toplandığını, personel tazminatları ve kurumların özelleştirmeye hazırlanması için yapılan idari, mali ve hukuki harcamaların öncelikli olarak karşılandığını ifade etti. Harcamalar düşüldükten sonra kalan tutarın ise genel bütçeye gelir olarak kaydedildiğini vurguladı.