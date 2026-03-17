Antalya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 'alkol masası' görüntüleri ortaya çıktı

'Yolsuzluk' ve 'rüşvetle' anılan CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında mahkeme sürecine gelindi.

41 SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianame doğrultusunda, eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte 41 sanığın yargılanmasına 16 Mart 2026 tarihinde Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Davada 5'i tutuklu olan sanıklar arasında Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile görevden uzaklaştırılan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan da yer aldı.

Muhittin Böcek, 'icbar suretiyle irtikap', 'haksız mal edinme' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlamalarıyla yargılanırken, duruşmada tüm iddiaları reddettiğini belirterek savunma yaptı.

DESTEK İÇİN DURUŞMAYA GİTTİLER

Duruşmaya 'destek vermek' amacıyla gelen CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ve bazı parti yöneticileri, sosyal medyada adliye önünde çekilen fotoğrafları paylaşarak Böcek’e destek mesajları yayınladı.

Burdur ekibi sosyal medyada destek paylaşımı yaptıktan sonra duruşma devam ederken salondan çıkıp yemeğe gitti.

DESTEK PAYLAŞIMI YAPIP RAKI MASASINA GEÇTİLER

Konyaaltı'nda alkollü bir ocakbaşı mekana giden Burdur CHP heyeti rakı masası kurdu.

Burdur'lu CHP'lilerin bu hareketi CHP Antalya teşkilatını rahatsız etti. Parti içinde kırize neden olan olay sosyal medyaya yansıdı.

FOTOĞRAFI CHP'LİLER SERVİS ETTİ

CHP Antalya teşkilatından isimler rakı masasındaki CHP'lilerin fotoğraflarını sosyal medya servis etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Görüntüler, davanın ilk gününde yaşanan gergin atmosferin yanı sıra, siyasi destek ziyaretlerinin ciddiyeti konusunda yeni bir tartışma başlatırken, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Ramazan ayında olunması ve ayrıca olayın Kadir Gecesi'ne denk gelmesi tepkileri daha da artırdı.

Duruşmanın ise ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.

ÖZEL'İN MEZAR BAŞINDA RAKI İÇTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği görüntüler de medyaya yansımıştı.

Görüntülerde Özgür Özel'in mezar başında elinde rakı kadehiyle bulunduğu anlar yer almıştı.

Konuya ilişkin CHP cephesinden 'Görüntü eski, Özel o dönem genel başkan değildi' gibi savunmalar geldi.

Bazı CHP'li isimler de ise mezar başında içki içmenin kişisel tercih olduğunu savundu.