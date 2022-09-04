Mustafa Varank: Dijitalleşmede uluslararası sisteme ihtiyaç var

Mustafa Varank, G20 toplantısında, dijitalleşmenin faydalarının adilane dağıtılabilmesi için veri transferini düzenleyen yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na çevrim içi katılan Bakan Mustafa Varank, bir konuşma gerçekleştirdi.

Salgın süresince dijitalleşme kavrandı

Varank, konuşmasında salgın sonrası dönemde dijitalleşmenin eğitim, ticaret, sağlık ve benzeri alanlardaki öneminin tüm dünya ülkeleri tarafından kavrandığını bildirdi.

"Dijital uçurumu aşmanın en etkili yolu insan merkezli bir duruş sergilemek"

Salgın döneminde ivme kazanan dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının yeni eşitsizliklere ve uçurumlara neden olduğuna dikkati çeken Varank, oluşan bu dijital uçurumu aşmanın en etkili yolunun insan merkezli bir duruş sergilemek olduğunu kaydetti.

Varank, dünya nüfusunun üçte birinin gerekli dijital araçları, dijital okur yazarlığı veya internet erişimi yokken başarılı olmasının mümkün olmadığının altını çizerek küresel bir dönüşüm olacaksa, bu uçurumun haksız rekabete dönüşmesine izin vermemenin asli görevleri olduğunu vurguladı.

"Yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç var"

Veri transferinin devasa boyutlara eriştiği dünyada, bu verilerin kötüye kullanılması, mahremiyetin korunması ve fikri mülkiyet hakkında endişelerin üst düzeye çıktığını dile getiren Varank, "Yeni dönemde, gelişmekte olan ülkeler, küresel dijital platformlara yalnızca ham veri sağlayıcısı olma riskiyle karşı karşıya. Günümüzün dijital dünyasını yöneten bir elin parmaklarını geçmeyen güçler her türlü manipülasyonu yapıyor. İnsanlık bir dönüm noktasında bulunuluyor. Dijitalleşmenin faydalarının adilane dağıtılabilmesi için veri transferini düzenleyen yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Endonezya Dönem Başkanlığı'nın yıl boyunca yapıcı ve gayretli çalışmasına rağmen, bu yıl "Bakanlar Deklarasyonu"nun yayınlanmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"G20, dünya nüfusunun ise yüzde 60'ını temsil ediyor"

G20'nin, dünya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 80'inden fazlasını, uluslararası ticaretin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun ise yüzde 60'ını temsil ettiğini belirten Varank, G20'nin küresel sorunları çözmedeki rolüne vurgu yaptı.

"Türkiye uluslararası müzakerelerde her türlü çabayı gösteriyor"

AA'nın haberine göre, Varank, bu doğrultuda Türkiye'nin uluslararası müzakerelerde veya anlaşmazlıklarda taraflar arasında güvenin tesis edilmesi için her türlü çabayı gösterdiğini örnekleriyle anlattı.

Özellikle gıda koridorunun güvence altına alınmasında Türkiye'nin gayretlerinin diğer ülkelerce örnek alınması gerektiğini vurgulayan Varank, diğer G-20 ülkelerinden de aynı çabayı ve çalışmayı beklediklerini ifade etti.