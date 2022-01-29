Bakanlık, 'Camdaki Kız'daki ölümlü iş kazası sahnesi ile ilgili açıklama yaptı

Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız'ın son bölümünün senaryosunda bir iş kazası yaşanıyor ve yapılan şikayet üzerine iş yerinin sorumlusunun yargılanması gündeme geliyordu. konu ile ilgili açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, Kanal D'nin ilgi ile izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 28'inci bölümünde işlenen bir ölümlü iş kazasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında dizine ortaya atılan konuya dizi oyuncuları tarafından verilen tepkinin ilgi çektiğini ve kamuoyunda bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamalarında özetle, iş kazalarında iş güvenliği uzmanının danışmanlık yaptığını, iş yeri sorumlusunun kazalardan da sorumlu olduğunu ve dizide yapılan itirazların karşılığının olmadığını, zaten dizinin ilerleyen dakikalarında da bunun dile geldiği aktarıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN DİZİLERDE İŞLENMESİ FARKINDALIK OLUŞTURMASI AÇISINDAN YARARLI

"İş sağlığı ve güvenliğinin dizi senaryolarında işlenmesi; toplumun geniş kitlelerinde bu yönde farkındalık oluşmasını, konunun öneminin anlaşılmasını ve basit tedbirlerle önlenebilecek iş kazalarının manevi sonuçlarının maddi sonuçlarına kıyasla ne denli ağır olduğunun görülebilmesini sağlamaktadır." açıklaması yapıldı.

DİZİDEKİ DİYOLOGLARA İLGİ ÇEKTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kanal D ekranında dün akşam yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki bir iş kazası sahnesinin ardından gerçekleşen diyaloglar hakkında açıklamada bulundu.

"BİR DEFA DAHA HATIRLATMA İHTİYACI OLUŞTU"

Senaryoda, işverenin iş yerinde önlem alma yükümlülüğü, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sorumlulukları ve ölümlü iş kazasından sonra çalışanın ailesinin durumu konularına yer verildiği belirtilerek, "Dizide, işverenin iş kazasındaki sorumluluğuna dair kullanılan ifadelere gelen tepkilere açıklık getirerek işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine dair sorumluluklarını bir defa daha hatırlatma adına bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.





DİZİDEKİ KARAKTER İŞ KAZASINDA SORUMLULUĞUN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINDA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Dizide işveren rolündeki karakterin, 'İnşaatımızda bir kişi ölüyor ve bunun kağıt üzerindeki sorumlusu neden ben olmalıyım. En az kırk bin kişi çalışıyor bu şirket için, ben bu kişilerin peşinde emniyet kemerlerini takmışlar mı takmamışlar mı diye nasıl dolaşayım. Biz bunun için iş güvenliği uzmanı aldık, bu kazanın sorumlusu odur' şeklinde ifadeler kullandığı işitiliyor. Burada karakter 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine açıkça aykırı olan ifadeler kullanmakla birlikte dizi akışından bu karakterin, sorumluluklarının bilincinde olmayan, iş sürecini ve bu sürecin yürütülmesinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını takip etmeyen birisi olduğu anlaşılıyor.

Nitekim bölümün sonunda, karakterin babasının 'Sen ancak kağıt üzerinde patron olursun. Şirkete gitmiyorsun, adamların başında durmuyorsun, sistemini kurmuyorsun' eleştirilerine tanık olunuyor" denildi.

KANUNA GÖRE İŞGÜVENLİĞİ UZMANI REHBERLİK VE DANIŞMANLIK YAPAR

İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle, işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel yükümlülüklerinin düzenlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu'nun 4'üncü maddesinde yer alan hükmü bir defa daha hatırlatmakta fayda görüyoruz: 'İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.' Ayrıca meri Kanunun 8'inci maddesi hükmü uyarınca iş yerinde görevli İSG profesyonelleri, işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmekte olup işin ve iş yerinin sahibi işveren, İSG profesyonellerince önerilen tedbirlerin alınması ve uygulanmasından sorumludur."