Balon balığı avlayana, türüne göre adet başına 10 ya da 25 lira ödül var Hava sıcaklıklarını artması ile birlikte balon balıkları tekrar gündeme gelmeye başladı. Bu süreçte istilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

AA

Balon balığı avlayanlara destek verilerek, popülasyonunun azaltılmasına çalışılıyor.

Balıkçılara destek kadar, insan sağlığı açısından balıkların avlanırken alınacak tedbirler ve balıkların nasıl imha edileceği de önem kazanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Agocephalus sceleratus türüne 25 lira ödül

Balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira ile ödüllendirilecek.

Diğer türlere 10 lira ödül

Yayınlanan tebliğde belirtilen diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Destekten Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olan balıkçılar yararlanabilecek

Tebliğ, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıklarından bazılarının Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Bu türler destekleme kapsamında

Buna göre; lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı destekleme kapsamında bulunuyor.

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 150 bin adede kadar her bir adedi başına 25 lira, tebliğde belirtilen diğer türlerin 125 bin adede kadar her bir adedi başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Balon balığının bertaraf işleminin kuralları:

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Koruyucu eldiven kullanma zorunluluğu

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemeler bulundurulacak.

Karnı yarılarak açıkta suya bırakılacak

Balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak, karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de de en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)