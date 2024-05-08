Balıkçılar fiyatlar ucuzlasın diye ihracata kısıtlama istedi Akdeniz’de balık avının sona ermesinin ardından çiftliklerde yetiştirilen balıkların fiyatlarında yapılan artışların diğer balıkları da yükselttiğini söyleyen balıkçıların, sorunu çözmek için bir önerisi var.

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İHA

Balık fiyatlarındaki artışın gerilemesi için yine balıkçılardan çözüm önerisi geldi.

Akdeniz’de 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 15 Eylül’e kadar devam edecek.

Av yasağının başlamasından 3 hafta sonra özellikle denizde kurulu olan çiftliklerde yetiştirilen ve balıkların fiyatının belirlenmesinde etkin olarak kabul edilen levrek ve çipura türlerine yüzde 30 civarında zam geldi.

"Balık fiyatlarının artmasına neden yokken zam geldi"

Ortada balık fiyatlarının artmasına neden olacak bir gelişme olmadığına değinen balıkçılar, artışa tepki gösterdi ve tavukta olduğu gibi balıkta da ihracatın kısıtlanmasını istedi.

15 Nisan'da av yasağı başladı

15 Nisan itibarıyla av yasağının başladığını hatırlatan Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, "Uluslararası avcılık dediğimiz 12 milden sonra avcılığımız serbest, yine balık çeşitliliğimiz sürüyor." dedi.

"Sabah itibarıyla yüzde 30-40 zam yedik"

Balık çeşitlerinde azalma olduğuna da dikkat çeken Polat, şöyle konuştu:

30-40 çeşit balığımız varken şu an 10-15 çeşide düştü. Tazelik devam ediyor, çipura, levrek özellikle bu kültür balığına halkımız kılçıksız olması sebebiyle çok alıştı. Ancak sabah itibarıyla yüzde 30-40 zam yedik. Normalde 150 liraya aldığımız balık 200 liraya çıktı, 40-50 lira zam getirdiler.

"Şu anda 250 TL’ye satmak zorunda kalıyoruz"

Bir hafta öncesine kadar 170 liraya 180 liraya çipura, levrek satıyorduk, şu an 250 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Fiyatları duyan müşterilerimizin çoğu geri çekiliyor. ’Ben bir hafta önce 50 liraya aldım, birden 50 lira zam olur mu?’ diyorlar.

"Sardalyanın kasası 700 TL'ye çıktı"

Polat, çipura ve levrek fiyatlarının diğer balık fiyatlarını belirlemede etken olduğunu, sardalyanın kasasını 300-400 TL’ye aldıklarını ancak onların da 700 TL’ye çıktığını kaydederek ihracatın kısıtlanmasını istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)