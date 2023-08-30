Balıkçıların sezon için tahmini: Palamut az, hamsi ve lüfer çok olacak Balık av sezonunun başlamasına çok az bir süre kala balıkçılar bu yıl denizden en çok hangi balığın çıkacağını tahmin etmeye başladı.

AA

Türkiye'de yılda 370 bin ton balık avlanıyor. Sektörde doğrudan 60 bin kişi çalışıyor ve ekonomiye büyük katkılar sağlanıyor.

Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Geçen yıl tezgahlarda palamut zenginliği damgasını vurmuş, hamsi sezonun sonuna doğru kaybolmuştu. Bu yıl ise balıkçılar tam tersinin yaşanacağını vurguluyor.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçıların sezondan beklentileri dile getirirken Marmara'daki hamsilerde boy sorunu olabileceğini belirtiyor.

"Bu sene palamut fazla yok ancak hamsimiz ve lüferimiz çok iyi olacak"

Özkaya, hamsideki boy sorunu bittiğinde vatandaşların bol bol hamsi yiyeceğini belirterek, "Bu sene palamut fazla yok ancak hamsimiz ve lüferimiz çok iyi olacak. Balıkçılarımız vatandaşa ucuz balık yedirmeye başlayacaklar." dedi.

Kota ve bölgesel balıkçılık önerisi

Denizlerde stoklara dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Özkaya, balıkçıların yenilenebilir bir kaynak kullandığını belirterek şunları kaydetti:

Balıkçılarımızın denizlerden balık çekerken dikkatli olması lazım. Stoklara zarar vermeden balıkçılık yapılması için kota ve bölgesel balıkçılığın hayata geçirilmesini istiyoruz. Balıkçılarımız bu sayede belirlenen balığı yakaladıktan sonra çocuğuyla vakit geçirebilecek. Böylece stoklar üzerinde baskı azalacak. Bunu yapabilirsek şu an azalma eğiliminde olan stoklarımız önce yatay seviyeye gelir, sonra yükselmeye başlar.

"Depremzede balıkçılar sezona hazırlanmaya çalışıyor"

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen balıkçıların yaralarını sarmaya ve yeni sezona hazırlanmaya çalıştığına işaret eden Özkaya, bölgedeki balıkçılara ayrıca destek verildiğini anımsattı.