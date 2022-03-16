Balıkesir'de hamsinin kulağına kar suyu kaçtı

Balıkesir'de kar yağışından dolayı bollaşan hamsi, balıkçıları sevindirdi. Hamsi, Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halinde tezgahlarda bol bol yerini alırken kilosu 40 liradan satılıyor.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı ile bollaşan hamsiden dolayı "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" deyimi bir kez daha doğada karşılık buldu.

Bandırma Balık Hali’nde yaklaşık bir haftadır tezgahlarda hamsi yokluğu çekiliyordu. Soğuk ve kar yağışı sebebiyle hamsi, balık tezgahlarında yerini aldı.

"HAMSİNİN KULAĞINA KAR SUYU KAÇTI SÖZÜ GERÇEK OLDU"

"Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı" diyen Balıkçı Barış Yıldız, "Bir kaç gün etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrasında balık halimize gelen balık miktarını arttırdı. Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı sözü gerçek oldu. Balık halimize bol miktarda hamsi gelmektedir.

KARADENİZ HAMSİSİNİN KİLOSU 40, MARMARA HAMSİSİNİN KİLOSU İSE 50 LİRA

Balık halimizde Karadeniz hamsisi kilosu 40, Marmara hamsi kilosu 50, İstavrit kilosu 40, Kolyoz kilosu 50 liradan satılıyor. Yarın da hava güzel. Bol balık gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.