Balon balığında kuyruk alımı geri geliyor

Akdeniz'de en tehlikeli istilacı tür balon balığının ücret karşılığı avlanması uygulamasında, şu ana kadar teslimatı yapılan balık sayısı 5 bin 66 oldu. Balon balığı alımı yeniden belirleniyor.

En tehlikeli istilacı tür balon balığında da kuyruk alımı geri geliyor. Balık avcılığı sezonu dışında avlanamaması, tüm vücut olarak teslim edilmesinin balıkçılara zahmetli gelmesi ve beklenen düzeyde av oluşmadığı için kurallar tekrar belirlendi.

Şimdi kuyruk alımı da yapılabilecek şekilde yeniden tebliğ değişikliğine gidiliyor.

BALON BALIĞININ ZEHRİ SİYANÜRDEN 1.200 KAT DAHA GÜÇLÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün, Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz'e göç eden en tehlikeli tür ve zehri siyanürden 1.200 kat daha güçlü balon balığı popülasyonunun azaltılması amacıyla başlattığı satın alma kampanyasında, şu ana kadar beklenen sonuçlara ulaşılamadı.

3 YILDA 16.5 MİLYON BALON BALIĞI HEDEFİ

Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Karara göre balon balığının benekli türünden 500 bine kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyona kadar tanesine 50 kuruş ödeme yapılıyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan tebliğe göre, yıllık 5,5 milyon olmak üzere, toplamda 16,5 milyon balon balığının ekosistemden çıkartılması hedefleniyor.

10 İLDE 64 ALIM NOKTASI

İlk defa 2020 yılında başlatılan uygulamada sadece Akdeniz illeri yer alırken, bu yılki uygulamaya Ege illeri de eklendi. Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan 10 il destek kapsamına alındı. Tebliğ kapsamında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla illerinde balıkçı barınakları ve tarım ilçe müdürlükleri aracılığıyla 64 alım noktası oluşturuldu.

BEKLENEN DÜZEYDE AV GERÇEKLEŞMEDİ

10 ilde belirlenen 64 balon balığı alım noktasında, temmuz ayından bu yana Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ile balıkçı barınaklarına getirilen balon balığı sayısı 5 bin 66 oldu. Alım noktalarındaki yetkililer, 2020 yılında uygulanan kuyruk alımına göre, bu yılki tüm vücut halindeki alım şeklinin balıkçılar için zahmetli olduğunu kaydetti.

TÜM VÜCUT HALİNDE AVLANAN BALON BALIKLARININ MUHAFAZASI ZOR OLDU

Balıkçılar için alım gününe kadar tüm vücut halinde avlanan balon balıklarının muhafazası ve taşınması gibi işlemler zor geldiği için beklenen düzeyde talep oluşmadığı açıklandı.

YAZ DÖNEMİ AV YASAĞI DA ETKİLEDİ

Avlanan balon balığı sayısındaki azlığın diğer bir nedeni olarak da yaz dönemindeki av yasakları ve küçük ölçekli balıkçıların birçoğunun ikinci bir işte çalışıyor olması gösterildi.

TEBLİĞ DEĞİŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik için çalışma başlatıldı.

YENİDEN KUYRUK ALIMI UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLECEK

Balıkçıların 2020 yılında olduğu gibi balon balığı avına rağbet göstermelerini sağlamak için, yeniden kuyruk alımı uygulaması hayata geçirilecek. Bu konuda tebliğde yapılacak değişikliğin ise kasım ayı içinde yürürlüğe girmesi ve balon balığı avcılığının artması hedefleniyor.

23 BİN LİRAYA YAKIN ÖDEME

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayından bugüne kadarki süreçte destek kapsamında, balıkçılar tarafından avlanan ve teslimi yapılan toplam 5 bin 66 balon balığı karşılığında, 23 bin liraya yakın ödeme yapıldı.

7 İLDEN ALIM YAPILDI

Tebliğ kapsamındaki Akdeniz ve Ege denizlerine kıyısı olan 10 ilden Edirne, Balıkesir ve Çanakkale dışındaki 7 ilden alım gerçekleşti.

EN ÇOK ANTALYA'DA AVLANDI

Bu yılki alımlarda 1885 balon balığıyla Antalya ilk sırada yer alırken, toplamda 8 bin 500 liraya yakın ödeme yapıldı. Muğla'dan 1398 balık teslim edildi ve 5 bin 770 lira ödeme yapıldı. Hatay'da 3 bin 772, Mersin'de 3 bin 505 balon balığı teslimatı yapıldı. Balığın görüldüğü en kuzey nokta İzmir olurken, şu ana kadar İzmir'de avlanan 66 balon balığı teslimatı oldu.

BENEKLİ TÜR YOĞUNLUĞU

Tür bazlı avlanan balon balıklarına bakıldığında ise 4 bin 208 adetle benekli (gümüş yanaklı) balon balığı ilk sırada yer alıyor. Diğer türler ise altın balon balığı, Süveyş balon balığı, cüce balon balığı, dikenli balon balığı olarak sıralanıyor. Alımı yapılan balon balıklar ise imha edildi.