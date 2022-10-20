Bangladeş'teki ilk nükleer güç santralinin inşaatı hızla ilerliyor

Rosatom tarafından Bangladeş'te inşaatı devam eden Ruppur NGS'de, 2'nci ünitenin reaktör kabının kurulumu tamamlandı.

Dünyada alternatif enerjiye olan yatırımlar devam ediyor. Bunlardan birisi olan toplam 2400 MW kapasiteli iki VVER-1200 reaktör ile donatılmış Ruppur NGS, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya 160 kilometre mesafede Rus tasarımı ile inşa ediliyor.

Rosatom’un Genel Müdürü Bangladeş'te



Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, inşası devam eden Ruppur Nükleer Güç Santrali’nin 2’nci ünitesinde reaktör kabının kurulumunun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen çalışma ziyareti çerçevesinde Bangladeş'e gitti.

Rosatom Genel Müdürü Likhachev ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Ishwardi bölgesindeki şantiyede reaktör kabının kurulumunun son aşamasını birlikte başlattı.

Reaktörde yeni aşama

Kurulum sırasında reaktör, nakliye kilidi aracılığıyla reaktör kabının içine taşındı. Ardından 334 tonluk yapı, bir kutup vinci ile tasarım konumuna yerleştirildi.

Pandemiye rağmen inşaat hızlı ilerledi

Likhachev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir yıl önce 1'inci ünitede reaktör kabının yerleştirilmesine tanık olduk. Bugün aynı işlem 2'nci reaktörde tamamlandı. Pandeminin yol açtığı engellere rağmen Bangladeş'teki ilk nükleer güç santralinin inşaatının hızla ilerlediğini görüyoruz." dedi.

Rusya'ya teşekkür

Başbakan Şeyh Hasina Vecidde ise Ruppur NGS projesinin hayata geçirilmesindeki başarılı iş birliği için Rus hükümetine ve Rus halkına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Santralin III+ nesil VVER reaktörlerine sahip iki ünitesi, her bir üniteden 1200 MW olmak üzere toplam 2400 MW elektrik üretecek. Bu da ülkemizin giderek artan elektrik talebinin karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Nükleer gibi en modern teknoloji konusunda bilgi sahibi olmak, yeni nesillerin özel beceri ve yetkinlikler elde etmelerine olanak sağlayacaktır. CO2 salımı yapmadığından nükleer enerji çevre dostudur ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleye yardımcı olacaktır."





Reaktör kabının tasarım konumuna yerleştirilmesi aşama aşama gerçekleştirildi

2'nci ünitede VVER-1200 reaktör kabının tasarım konumuna yerleştirilmesi birkaç aşamada gerçekleştirildi. İlk olarak Liebherr-11350 paletli vinç, reaktör kabını güç ünitesinin taşıma portalına kaldırdı. Reaktör kabı özel bir taşıma aracı üzerinde reaktör binasının ana binasına taşındı ve ardından kutup vinci reaktör kabını dikey konuma getirerek reaktör çukurundaki destek halkasına monte etti.

İHA'nın haberien göre, kurulum öncesinde, AEM-Technology tarafından üretilen 333,6 ton ağırlığa, 11,18 metre uzunluğa ve 4,57 çapa sahip VVER-1200 reaktör kabı, tüm yasal gerekliliklere uygun olarak giriş denetiminden geçirildi.