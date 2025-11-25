Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi 2,5 trilyona ulaştı

Finansal Kurumlar Birliği (FKB); Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman Şirketleri’nin 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 9 aylık konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği beş sektörün 2025 yılı 9 aylık konsolide verilerine göre veriler şöyle sıralanıyor:

-İşlem hacmi 2 trilyon 550 milyar TL

-Aktif toplamı 1 trilyon 464 milyar TL

-Özkaynak büyüklüğü 294 milyar TL

-Müşteri sayısı -6 milyon 554 bin

BANKA DIŞI FİNANS SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, “Bugün birliğimizin temsil ettiği Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman şirketlerimiz, 2025’in ilk dokuz ayında kaydettiği güçlü performansla banka dışı finans sektörünün ülke ekonomisindeki stratejik önemini bir kez daha kanıtlamıştır." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

İşlem hacmimiz, aktif toplamımız ve özkaynak büyüklüğümüzle birlikte milyonlarca müşteriye ulaşarak finansmana erişimi derinleştiriyor ve ekonomik canlılığa katkı sağlıyoruz. 128 şirketimiz, 17 bin 451 çalışanımız ve kamu otoriteleriyle kurulan iş birliği sayesinde, finansal sistemin sürdürülebilir büyümesine öncülük etmeye devam ediyoruz. Amacımız yalnızca büyümek değil; sektörümüzün finans ekosistemi içindeki payını gelişmiş ekonomilerdeki düzeylere çıkarmak ve finansal kapsayıcılığı artırarak ekonomik refahı yaygınlaştırmaktır. Birlik olarak, kritik yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi yönündeki beklentimiz büyük; çünkü güçlü altyapımız ve kararlılığımızla ekonomiye sunduğumuz katkıyı daha da ileri taşımaya hazırız.

"İLK 9 AYLIK VERİLERDE ÖZKAYNAKLARDAKİ ARTIŞLAR ÖNE ÇIKIYOR"

Ali Emre Ballı, FKB’nin temsil ettiği sektörlerin 2025 yılının ilk 9 aylık finansal performanslarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde ilk altı ayda olduğu gibi artışlar görüldüğüne dikkat çekmek isterim. Banka dışı finans sektörü şirketlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre; işlem hacminin yüzde 88, aktif büyüklüğünün yüzde 74, özkaynaklarının ise yüzde 79 büyüdüğünü görmekteyiz. Özellikle Tasarruf Finansman sektörümüz geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kayda değer artışlar yaşadı. Sektörün özkaynakları yüzde 199 büyüme ile 64,2 milyar TL’ye, işlem hacmi yüzde 251 büyüme ile 732,6 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü ise yüzde 250 artış ile 238,7 milyar TL’ye yükseldi. Faktoring sektörümüzün özkaynaklarındaki yüzde 68'lik artış da göze çarptı.

SEKTÖRÜN ÖZKAYNAKLARI ARTTI

Sektörün özkaynakları bu yükselişle Eylül 2025'te 85 milyar TL'ye ulaştı. İşlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 58 artışla, 1 trilyon 311 milyar TL'yi buldu. Finansman sektörümüz de geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacminde yüzde 57 oranında artış kaydetti. Sektör bu yükselişle işlem hacmini, 301,6 milyar TL’ye çıkardı. Sektörün aktif büyüklüğü ise yüzde 56 yükselerek, 277,2 milyar TL’ye ulaştı. Finansal Kiralama sektörümüz de yine diğer sektörlerimiz gibi özkaynaklarındaki artış ile dikkat çekti.