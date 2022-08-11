Bankacılık sektöründeki toplam mevduat 7,8 trilyon liraya çıktı

BDDK, bankacılık sistemindeki mevduatı ve yasal öz kaynakları da haftalık bülteninde gözler önüne serdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, bankalararası dahil bankacılık sektöründeki toplam mevduat, geçen hafta 135 milyar 90 milyon lira arttı.

Söz konusu haftada yüzde 1,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 587 milyar 516 milyon lira oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 694 milyon lira artarak 162 milyar 638 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 133 milyar 141 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 209 milyon lira azalarak 1 trilyon 319 milyar 643 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 5 Ağustos ile biten haftada 178 milyar 277 milyon 617 bin lira artarak 7 trilyon 873 milyar 108 milyon 161 bin liraya yükseldi.

Bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,58 arttı

AA'nın haberine göre, aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,58 artışla 3 trilyon 268 milyar 855 milyon 200 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,98 yükselişle 4 trilyon 241 milyar 920 milyon 450 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 249 milyar 395 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 216 milyar 859 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 5 Ağustos itibarıyla 3 milyar 767 milyon dolarlık artış görüldü.