Bankacılık sektörünün kredi hacmi 6,5 trilyon lira

BDDK'nın verilerine göre geçen hafta; bankacılık sektörünün kredi hacmi, 21 milyar 723 milyon lira artarak 6 trilyon 515 milyar 928 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Ağustos itibarıyla 21 milyar 723 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 494 milyar 205 milyon liradan 6 trilyon 515 milyar 928 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri tutarı 930 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Ağustos itibarıyla 2 milyar 993 milyon lira artışla 929 milyar 787 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 351 milyar 271 milyon lirası konut, 26 milyar 247 milyon lirası taşıt ve 552 milyar 268 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 341 milyon lira artarak 862 milyar 981 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,3 artışla 298 milyar 318 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 129 milyar 293 milyon lirası taksitli, 169 milyar 25 milyon lirası taksitsiz oldu.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,23 artarak 881 milyar 395 milyon 378 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,45 artışla 778 milyar 344 milyon 857 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,95 yükselişle 443 milyar 746 milyon 146 bin liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin 321,7 milyar lirası konut için alındı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 321 milyar 704 milyon 101 bin lirası konut, 18 milyar 991 milyon 255 bin lirası taşıt ve 540 milyar 700 milyon 22 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Ağustos ile biten haftada 23 milyar 180 milyon 816 bin lira artarak 6 trilyon 259 milyar 4 milyon 734 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,04 artış kaydetti.