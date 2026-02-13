BAT Türkiye üst üste 9. kez en iyi işveren seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BAT Türkiye, Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı değerlendirmeleri sonucunda, sürdürülebilir başarı grafiğini koruyarak bir kez daha “En İyi İşveren” unvanına layık görüldü.

2017 yılından bu yana kesintisiz olarak listede yer alan BAT, “Türkiye’nin En İyi İkinci İşvereni” yerini koruyarak insan kaynakları alanındaki güçlü yaklaşımını ve sürdürülebilir başarılarını kanıtladı.

Dünyanın önde gelen bağımsız değerlendirme kuruluşlarından Top Employers Institute, BAT Türkiye’nin çalışan odaklı yaklaşımını ve yenilikçi İnsan Kaynakları stratejilerini bu yıl da ödüllendirdi. Son dokuz yıldır kesintisiz olarak bu prestijli listede yer alan şirket, güçlü kurumsal kültürünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

20 FARKLI BAŞLIKTA KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

Şirket, yaklaşık 20 farklı kategoride titiz bir denetim sürecinden geçti. Bu süreçte; çalışan deneyimi, stratejik İK yönetimi, çalışma ortamı, yetenek kazanımı, gelişim olanakları, çalışan refahı ile çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi kritik alanlarda sergilenen performans, BAT Türkiye’yi listenin en üst sıralarına taşıdı.

“GELECEĞİ YENİLİKÇİ BİR KÜLTÜRLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yetenek, Kültür & Kapsayıcılık Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, dokuz yıldır bu seçkin listede yer almanın çalışanlarına verdikleri değerin en somut göstergesi olduğunu vurgulayarak; güçlü bir işveren markası olma yolunda modern İnsan Kaynakları uygulamalarını, dijital dönüşümü ve yetenek yönetimini her zaman önceliklendirdiklerini belirtti.

Yakmacı, “3 kıtada 175’ten fazla pazarda faaliyet gösteren küresel bir yapının parçası olarak, 46 binden fazla çalışanımızla insan kaynağımızı sürekli güçlendirirken, çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon odağımız doğrultusunda insan kaynakları yapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Çalışanlarımızın başarımızdaki rolünün farkındayız; onların gelişimine yatırım yapmayı ve yeni yeteneklere fırsatlar sunmayı öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yenilikçi ve çalışan dostu uygulamalarımız sayesinde hem Türkiye’de hem de dünya genelinde en iyi işverenler arasında yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gelecek dönemde de sektörümüzde, bölgesel ve küresel ölçekte örnek teşkil edecek insan kaynakları uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.