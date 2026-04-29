Batı Akdeniz'deki KOBİ'lere 320 milyon lira

KOBİ'leri güçlendirmek için çeşitli alan ve bölgelerde destek programları devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) aracılığıyla Antalya, Burdur, Isparta'da yerleşik KOBİ'lerin "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Kapsamında Gelecek için Üretimde Çevre Dostu Dönüşüm Destek Programı" kapsamında yeşil geçişe konu faaliyetlerine toplam 320 milyon lira destek verilecek.

Desteğin hedefinin, sosyal kapsayıcılığı artırmak olduğu ve kadınlar veya 18-35 yaş aralığındaki gençlerin sahip olduğu ya da yönettikleri KOBİ'ler ile yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmelerin öncelikli olarak değerlendirileceği açıklandı.

DÜNYA BANKASI'NDAN 400 MİLYON DOLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında 22 Ekim 2024'te imzalanan ikraz anlaşmasıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde sağlanacak kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde uygulanacak kapsayıcı yeşil dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak.

Proje 7 yıl sürecek ve bu çerçevede mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra birlik ve kooperatif gibi yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan ve ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek.

HİBE KULUÇKA DESTEKLERİ

Bu doğrultuda KOBİ'lere geri ödemeli finansman desteği sağlanacak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında ölçeklenme potansiyeli yüksek yenilikçi girişimlere ise hibe niteliğinde hızlandırma ve kuluçka destekleri verilecek. Ayrıca, istihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek amacıyla yerel düzeyde kapsayıcı, çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımları da önceliklendirilecek.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası finansörlüğünde ve Bakanlığın uygulama birimi olduğu Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (SoGreen) Projesi kapsamında 400 milyon dolarlık finansman sağlanacak.