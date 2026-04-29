Elektrikli araçların pazar payının yüzde 25'e yükselmesi bekleniyor

Dünya fosil yakıttan ayrılarak, karbon izinin azalması için trafikte elektrikli araçlarla yöneldi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bu yıl elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 25 seviyelerine ulaşabileceğini bildirdi.

Otomotiv pazarında genel daralma yaşanmasına rağmen elektrikli araç satışlarının yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Erkoç, bu segmentteki büyümenin dikkat çekici boyuta ulaştığını ifade etti.

Erkoç, yılın 3 ayında elektrikli araç satışlarının yüzde 18 arttığını belirterek, tüketici tercihlerindeki değişimin hız kazandığına dikkati çekti.

"İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ELEKTRİKLİ MODELLERE DOĞRU GÜÇLÜ BİR GEÇİŞ YAŞANIYOR"

Elektrikli araçlara yönelimin temel nedenlerinin çevreci yaklaşım, düşük kullanım maliyetleri ve teknolojik dönüşüm olduğunu dile getiren Erkoç, "Dünya genelinde içten yanmalı motorlardan elektrikli modellere doğru güçlü bir geçiş yaşanıyor. Türkiye'de de bu dönüşüm hız kazandı. Özellikle yakıt maliyetleri, bakım giderleri ve servis ücretlerindeki artış, tüketiciyi daha ekonomik alternatiflere yönlendiriyor. Elektrikli araçlar bu noktada önemli avantaj sağlıyor." dedi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN AĞIRLIĞININ DAHA DA ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Erkoç, elektrikli araçların Türkiye pazarındaki payının her geçen ay yükseldiğine işaret ederek, mevcut artış trendinin devamı halinde bu yıl elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 25 seviyelerine ulaşabileceğini söyledi.

Elektrikli araç tarafında büyümenin devam ettiğini anlatan Erkoç, "Bu tablo, tüketici tercihlerinin kalıcı biçimde değişmeye başladığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte elektrikli araçların pazardaki ağırlığının daha da artacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.