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- Bayram öncesi altın fiyatları ne durumda? 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları
Bayram öncesi altın fiyatları ne durumda? 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Merak edilen 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları...
- 07.07.2022 - 10:09
Doların yükselişe geçtiği son günlerde altın fiyatları büyük merak konusu oldu.Altın yatırımcıları haftanın 4. gününde altın fiyatları ne kadar oldu,ons altın fiyatı nedir ve çeyrek altın ne kadar gibi merak ettiklerini internette aramaya başladı.Peki 7 Temmuz'da güncel altın fiyatları ne durumda? İşte cevabı..
7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları
Gram altın
ALIŞ: 968,16 TL
SATIŞ: 968,34 TL
Çeyrek altın
Alış: 1596 TL
Satış: 1620 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 6538 TL
Satış: 6636TL
Yarım altın
Alış: 3186 TL
Satış: 3240 TL
Altın ons
Alış: 1.743,45 Dolar
Satış: 1.743,77 Dolar