Petrol
100.38
-0.31%
Euro
17.6358
0.50%
Dolar
17.2695
0.31%
Altın
968.85
0.64%
Borsa
2413
0.19%
Bitcoin
351.290
1.52%
BTXN Coin
6.56
-0.60%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Bayram öncesi altın fiyatları ne durumda? 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Merak edilen 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları...
    • 07.07.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayram öncesi altın fiyatları ne durumda? 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

    Doların yükselişe geçtiği son günlerde altın fiyatları büyük merak konusu oldu.Altın yatırımcıları haftanın 4. gününde altın fiyatları ne kadar oldu,ons altın fiyatı nedir ve çeyrek altın ne kadar gibi merak ettiklerini internette aramaya başladı.Peki 7 Temmuz'da güncel altın fiyatları ne durumda? İşte cevabı..

    7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

    Gram altın

    ALIŞ: 968,16 TL

    SATIŞ: 968,34 TL

    Çeyrek altın

    Alış: 1596 TL

    Satış: 1620 TL

    Cumhuriyet altın

    Alış: 6538 TL

    Satış: 6636TL

    Yarım altın

    Alış: 3186 TL

    Satış: 3240 TL

    Altın ons

    Alış: 1.743,45 Dolar

    Satış: 1.743,77 Dolar


    İlginizi Çekebilir

    AÖL sınav tarihleri açıklandı! AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?
    Eğitim

    AÖL sınav tarihleri açıklandı! AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

    Manisa’da, sopalı ve kazmalı yol verme kavgası
    3. Sayfa

    Manisa’da, sopalı ve kazmalı yol verme kavgası

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir