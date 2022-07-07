Bayram öncesi altın fiyatları ne durumda? 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Merak edilen 7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları...

Doların yükselişe geçtiği son günlerde altın fiyatları büyük merak konusu oldu.Altın yatırımcıları haftanın 4. gününde altın fiyatları ne kadar oldu,ons altın fiyatı nedir ve çeyrek altın ne kadar gibi merak ettiklerini internette aramaya başladı.Peki 7 Temmuz'da güncel altın fiyatları ne durumda? İşte cevabı..

7 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları

Gram altın

ALIŞ: 968,16 TL

SATIŞ: 968,34 TL

Çeyrek altın

Alış: 1596 TL

Satış: 1620 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 6538 TL

Satış: 6636TL

Yarım altın

Alış: 3186 TL

Satış: 3240 TL

Altın ons

Alış: 1.743,45 Dolar

Satış: 1.743,77 Dolar