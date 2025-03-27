Bayram tatili öncesi dolandırıcılık uyarısı

AA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatili öncesinde sahte rezervasyon siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan tatil dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, TÜRSAB'a ulaşan ihbar ve şikayetlerde sahte rezervasyon siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen tatil dolandırıcılığı vakalarında son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

2023'TE GELEN İHBAR SAYISI 920

Dolandırıcılık vakalarının tamamının TÜRSAB'a ulaşmadığını aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti:

Birlik olarak bize yapılan ihbar ve şikayetlere bakıldığında, dolandırıcı sayfalarla ilgili gelen ihbar sayısı 2022 itibarıyla 319 iken, 2023'te bu sayı yaklaşık üç kat artarak 920'ye yükseldi. Emniyet güçlerimiz ve devletimizin ilgili makamlarıyla koordineli biçimde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2024'te bu sayının nispeten gerilediğini gördük. 2024'te dolandırıcı sayfa ihbarı 868 olarak kayıtlarımıza geçti. Ancak toplam mağdur sayısının çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz ilgili mercilerle ortak hareket ederek bu sayıları olabildiğince azaltmak.

BUNGALOV VE VİLLA DOLANDIRICILARI

TÜRSAB, 2024'te kaçak acentecilik ve dolandırıcılık konusundaki 7 bin 656 ihbarla ilgili işlem yaptı. Bunların 868 tanesini bungalov ve villa dolandırıcılarıyla ilgili ihbarlar oluşturdu.

NASIL DOLANDIRIYORLAR

Tatil veya seyahat alımlarında dolandırıcılıkların büyük kısmı, Instagram üzerinden oluşturulan sahte hesaplar üzerinden.

Sahte hesaplar üzerinden iletişim için WhatsApp numarası paylaşılıyor ve dolandırıcılar temaslarını bu numaralar üzerinden yapıyor.

Dolandırıcılar, herhangi bir tur şirketinin sayfasını kopyalayıp adres çubuğundaki bölümde küçük bir harf değişikliği yapmak suretiyle benzer bir domain adı ve sayfa tasarımıyla sahte bir site oluşturabiliyor.

BAYRAM TATİLLERİNDE ARTIYOR

Salgın süreci ve sonrasında villa kiralamalarında dolandırıcılık vakalarının daha çok yaşandığını, son zamanlarda bungalov turizminde bu tip olayların sık yaşanmaya başladığını belirten Bağlıkaya, "Dolandırıcılık girişimleri daha çok bayram tatili, ara tatil, yarıyıl tatili gibi dönemlerde yoğunlaşıyor. Biz de bu dönemler başta olmak üzere her fırsatta bu tür vakalara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz." diye konuştu.

ALINACAK ÖNLEMLER

-Tatil ve seyahatler TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri üzerinden satın alınmalı.

-Vatandaşlar tatil satın aldıkları web sayfasının adres çubuğundaki ismi dikkatlice kontrol etmeli.

-Dolandırıcılar ayrıca izlerinin sürülmesini kolaylaştıracağından çoğunlukla sabit telefon numarası kullanıyorlar. Görüşme ve yazışmalarını genelde WhatsApp hatları üzerinden gerçekleştirerek sahte rezervasyon işlemi sürecini tamamlanıyor. Bu hususlara dikkat edilmesi güvenli rezervasyon bakımından önem taşıyor.

-Diğer yandan, rezervasyon yapıldığında ödeme, seyahat acentelerinin kurumsal IBAN'ına yapılmalı. Ancak seyahat acentesi olmayan kişiler ödemeleri şahsi IBAN'larına almak suretiyle mağduriyete yol açmakta.

-Sosyal medya hesaplarında kullanıcı adlarının sıklıkla değişmiş olmasının, olası dolandırıcılığa işaret ediyor.

-Ürünün fiyatının piyasa değerinin çok altında olması şüphe edici bir durum.

-Sahte sosyal medya hesaplarının takipçi sayılarının yüksek olabileceğine ancak bu hesaplardan genellikle az sayıda paylaşım yapıldığına dikkat çekiliyor.

-Sahte sosyal medya hesaplarında güven sağlamak amacıyla özellikle devlet kurumları ve tanınmış kişilerin hesapları takip ediliyor.

-Dolandırıcılar güven sağlamak için söz konusu sahte hesaplardan yaptıkları paylaşımlarına olumlu yorumlar yapıyor. Bu yorumları yapan aslında kendileri. O nedenle bu hesapların yorum kısımlarını da dikkatlice incelemek gerekiyor.