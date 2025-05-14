Bayramda kurbanlık küçükbaş arzında sıkıntı yok

AA & Ensonhaber

Kurban Bayramı yaklaşırken gözler, yeniden kurbanlık pazarlarına çevrildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yılki kurbanlık arzı, fiyatlar ve sahadaki duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurbanlık satışlarının başladığını hatırlatan Çelik, “Bu yıl da geçmiş senelerde olduğu gibi herhangi bir arz sıkıntısı beklenmiyor. Üreticilerimiz, bayram için yeterli sayıda hayvanı hazırlamış durumda. Hatta bu yıl satışa sunulan küçükbaş hayvan sayısı 3 milyonu aşacak.” dedi.

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLARA TALEP YÜKSEK

Kurban tercihinde yine küçükbaş hayvanların öne çıktığını ifade eden Çelik, fiyatlara ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

Kurbanlık fiyatları bölgelere göre değişkenlik gösterse de genel olarak geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 18’lik bir artış öngörüyoruz. Bu artışın temel nedeni yem ve diğer üretim maliyetlerindeki ciddi yükseliş. Şu an için küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 ile 300 lira arasında değişiyor. Bu da bir kurbanlığın 11 bin ila 18 bin lira arasında alıcı bulacağı anlamına geliyor. Büyükbaşlarda ise fiyatlar 100 bin liradan başlayarak 160 bin liraya kadar çıkabiliyor.

KURBAN HİSSESİ 13 BİN 500 LİRA

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu yıl kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira olarak belirlediğini anımsatarak, bu fiyatın genel piyasa şartlarına göre makul olduğunu kaydetti. Öte yandan vatandaşlara da çağrıda bulunarak, kurbanlarını doğrudan yetiştiricilerden temin etmeleri ve fırsatçılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"YETİŞTİRİCİLERDEN ÜCRET ALINMASIN" ÇAĞRISI

Belediyelere de Kurban Bayramı öncesi çağrıda bulunan TÜDKİYEB Başkanı, satış ve kesim alanları konusunda üreticilerin karşılaştığı zorluklara değindi: