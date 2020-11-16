BBVA, ABD'deki yan kuruluşunu 11.6 milyar dolara sattı

BBVA'nın, ABD'deki yan kuruluşunun 11.6 milyar dolara satılmasının ardından Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri, yüzde 20'ye yakın yükseldi.

İspanyol BBVA bankası, ABD'deki yan kuruluşu BBVA USA Bancshares'in yüzde 100'ünü 11 milyar 600 milyon dolara The PNC Financial Services Group'a sattı.

İspanya'nın en büyük ikinci bankası olan BBVA'nın ABD'den çıkışı, İspanyol basınında "büyük ve başarılı bir operasyon" olarak yorumlandı.

“BU, HER İKİ TARAF İÇİN DE BÜYÜK BİR OPERASYON”

BBVA ile PNC arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapan BBVA Başkanı Carlos Torres Villa, "ABD'deki yan kuruluşumuzun 11 milyar 600 milyon dolara PNC'ye satılması mükemmel bir operasyon. Bu fiyat, BBVA'nın piyasa değerinin yaklaşık yüzde 50'sini temsil ediyor. Bu operasyon, finansal olarak güçlenmemizin yanı sıra bize büyük bir stratejik esneklik kazandırdı. PNC, işimizin, müşterilerimizin, ülkede önde gelen bir finans grubunun parçası olan ABD'deki büyük ekibimizin muazzam değerini tanıdı. Bu, her iki taraf içinde büyük bir operasyon." ifadelerini kullandı.

Onur Genç'in Üst Düzey Yöneticisi olduğu BBVA'nın, Madrid Borsası'nda işlem gören hisseleri satışın ardından yüzde 20'ye yakın yükseldi.

“BBVA, BU HAMLEYLE YENİ BİR CEPHE AÇTI”

Diğer yandan İspanyol basını, "BBVA'nın bu hamleyle ABD pazarından çekildiğini ancak Caixabank ve Bankia'nın birleşmesiyle başlayan İspanyol bankacılık haritasındaki birleşme dalgasına katılmak için yeni bir cephe açtığını." yazdı.

Ayrıca, "BBVA'nın Sabadell bankasını satın almak için yapacağı olası bir hareketle ilgili piyasalarda spekülasyonların olduğu, zaten başkanlar düzeyinde bağlantıların sürdüğü" iddia edildi.