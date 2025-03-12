BDDK duyurdu: Elektrikli taşıt alımlarında kredi tutarları değişti

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Taşıt kredilerinde yeni dönem...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) elektrikli taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti.

KREDİLER 48 AY OLARAK BELİRLENDİ

Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.

Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak.

DİĞER TAŞIT KREDİLERİ

2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerinde vade sınırı 36 ay, 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde ise 24 ay olarak belirlendi.

6,5 milyon lira ile 7,5 milyon liraya kadar olan kredilerde sınır ise 12 ay oldu.

TAŞIT KREDİ ORANLARI

Kredi tutarının taşıt değerine oranları şu şekilde belirlendi:

- 2,5 milyon lira-5 milyon lira aralığına yüzde 50,

- 5 milyon lira-6,5 milyon lira aralığına yüzde 30,

- 6,5 milyon lira-7,5 milyon lira aralığına yüzde 20,

- 7,5 milyon lira ve üzerindeki taşıtlar için ise kredi kullandırılmayacak.