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    BDDK, salgın nedeniyle uygulanan tedbirleri 6 ay daha uzattı

    BDDK, salgın döneminde reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla aldığı kararların uygulanmasını 31.12.2020'den 30.06.2021'e kadar uzatmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 11:27
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    BDDK, salgın nedeniyle uygulanan tedbirleri 6 ay daha uzattı

    BDDK, salgın döneminde reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla aldığı kararların uygulanmasını 31.12.2020'den 30.06.2021'e kadar uzatmaya karar verdi.

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