Belgesi olmayan ikinci el cep telefonu tamiri yapamayacak

İkinci el cep telefonu tamirinin bugüne kadar standardı yoktu. Ancak hızla gelişen sektörde yaşanan sıkıntılardan dolayı bu işi yapanlara "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunlu hale getirildi.

Teknoloji geliştikçe, ihtiyaçlar belirlenmeye ve karşılaşılan sorunlardan dolayı da satın almadan, ikinci eldeki cihazı tamir etmeye kadar peş peşe yeni düzenlemeler geliyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasına standart getirmesinin ardından, Mesleki Yeterlilik Kurumu da (MYK) ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili düzenlemeye gitti.

TAMİR SERVİSİNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda mesleklere standart, çalışanlara da mesleki yeterlilik kazandırmayı sürdüren MYK, ikinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasını zorunlu hale getirdi.

EN AZ 7 TEKNİK ELEMAN BULUNACAK

Düzenlemeye göre, iş yerinde elektronik/haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip ya da cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında MYK'den Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak.

Söz konusu iş yerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin, "Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı" alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.

82 MİLYON ABONE BULUNUYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2020 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 82 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

DAHA ÖNCE İKİNCİ ELDE SATIŞ ŞARTLARI DÜZENLENMİŞTİ

İkinci el cep telefonlarının tamir ve bakımı konusunda tüketicilerin yaşadığı sorunların artması üzerine, "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik" 22 Ağustos 2020'de yürürlüğe girmişti.