Enflasyonun yükselmesinde zincir marketlerin etkisi tartışılıyor

Enflasyonun yükselmesinde zincir marketlerinin etkisinin büyük olduğu sürekli gündemde. Hükümet, zincir marketlerin Tarım Kredi marketleri gibi gereken indirim kararlarını almasını bekliyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ardından çıkan dünya piyasalarında dalgalanmalarına neden oldu. Maliyetlerin artması nedeniyle piyasada birçok ürüne zam geldi.

Enflasyonu düşürmek için harekete geçen hükümet, birçok adım attı. Son olarak Tarım Kredi marketlerinde onlarca üründe yüksek oranda indirimler yapıldı.

Piyasanın düşmesi için atılan bu adımlar zincir marketler tarafından fazla karşılık bulmadı.

TESK: Enflasyonun yükselmesinin nedeni 3 harfli marketler

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Palandöken, "Enflasyon oranının yükselmesinin asıl nedeni birden çok yani zincirler 3 harfli marketler. Perakende ticaretin neredeyse yüzde 68’ini bulan bir ticaret hacmi. Dolayısıyla buradaki kazancının vergi levhasının ülke merkezli olması nedeniyle devletin de önemli kayıpları var. İkincisi de bunlar 10 bin 12 bin mağazayla buradaki geleneksel yapıyı bozmayla kalmıyor, rekabet gücünün yüksekliği dolayısıyla vatandaşı yanıltma politikalarını da birlikte yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Nureddin Nebati'den zincir marketlere çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de NTV canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Nureddin Nebati, "Diğer zincirlerin de bu kalemlere uygun adım atması beklentimiz. Tarım Kredi Kooperatif'in indirim yapmış olduğu kalemlerde ulusal zincirler adım atmalı. Bunun yansımalarını görüyoruz. Yurt dışındaki emtia fiyatları ılımlı gidişat var. Bütün bunlar olurken marketlerin bu konuda destek vermesi." ifadelerini kullandı.