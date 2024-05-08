ESK'nın tedbirleri sonuç verdi: İstanbul'da kasaplar kırmızı et fiyatında gevşeme bekliyor Kurban Bayramı öncesi Et ve Süt Kurumu'ndan tedarik hamlesi geldi. Sektör, ESK'nın bu hamlesi sonucunda kırmızı et fiyatlarının düşerek piyasanın dengelenmesi beklentisi taşımaya başladı.

AA

Kırmızı ette fiyatlar durmadan artıyor ve hem vatandaş hem de kasaplar fiyat artışlarından dert yanıyordu.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) hamleleriyle kırmızı et fiyatlarının düşme eğilimine girdiğini belirtti.

Verilen bilgilere göre, kısa zaman içinde karkas et kesim fiyatlarında kilogramda toplam 35 lira düşüş oldu ve şu an ülkede karkas kesim fiyatları kilogram başına ortalama 360 liraya geriledi.

Tüfekci, son dönemde kırmızı et fiyatlarında görülen dalgalanmaları değerlendirerek, düşüşün devam edeceğini ve fiyatlarda bir dengelenme olacağını ifade etti.

"Kırmızı et fiyatları geçen haftadan itibaren gerilemeye başladı"

Bir süredir artış eğiliminde olan kırmızı et fiyatlarının geçen haftadan itibaren gerilemeye başladığına işaret eden Tüfekci, şöyle konuştu:

Geçen hafta karkas et kesim fiyatlarında kilogramda 15 lira düşüş oldu, bu hafta da düşüş devam etti ve 20 lira daha geriledi. Türkiye genelinde görülen kesim fiyatlarındaki düşüş bölgelere göre değişiyor. Şu an ülkede karkas kesim fiyatları kilogram başına ortalama 360 liraya geriledi.

"ESK'nın uyguladığı tedbirler kırmızı et fiyatlarının aşağı yönlü değişmesine etki etti"

Tüfekci, ESK'nın uyguladığı tedbirlerin kırmızı et fiyatlarının aşağı yönlü değişmesine etki ettiğinin altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

ESK'nın yurt dışından getirdiği hayvanların kesilmesiyle kırmızı et fiyatları gerilemeye başladı. ESK büyük market gruplarına et tedarik ediyor, bu sayede büyük bir kesime bu etler belirlenen fiyattan sunulmuş oluyor. Kırmızı et fiyatlarında geçen hafta düşüş başladı.

"İndirim vatandaşa da yansıdı"

Düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Kasap meslektaşlarım da kırmızı et satış fiyatlarında indirim yaptılar, yani indirim vatandaşa da yansıdı.

"Kurbanlık kesimi yapan kurumlara hayvan tedariği piyasayı rahatlattı"

ESK'nın kurbanlık kesimi yapan vakıflara, et ve yemek işletmelerine de hayvan tedarik ettiğinin altını çizen Tüfekci, bu durumun da piyasayı rahatlattığını anlattı.

"Kurban Bayramı'ndan önce ilk defa fiyatlar düştü"

Tüfekci, Kurban Bayramı'ndan önce ilk defa fiyatların düştüğünün gözlemlendiğini aktararak, bunun vatandaşa olumlu yansıyacağını vurguladı.

Tüfekci, kırmızı et fiyatlarında çok fazla bir gerileme beklemediklerini, gevşeyen fiyatlarda bir dengelenme olacağını söyledi.

"Kırmızı et fiyatları piyasa değerinin altına düşerse küçük işletmeler etkilenir"

Öte yandan kırmızı et fiyatlarının piyasa değerinin altına düşmesi durumunda küçük işletmelerin sıkıntı yaşayacağını savunan Tüfekci, aile işletmelerinin ülke hayvancılığının sigortası olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)