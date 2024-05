Haberler



ESK'nın tedbirleri sonuç verdi: İstanbul'da kasaplar kırmızı et fiyatında gevşeme bekliyor

Kurban Bayramı öncesi Et ve Süt Kurumu'ndan tedarik hamlesi geldi. Sektör, ESK'nın bu hamlesi sonucunda kırmızı et fiyatlarının düşerek piyasanın dengelenmesi beklentisi taşımaya başladı.