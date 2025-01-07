Haber Merkezi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

Benzine zam geldi, akaryakıtta fiyatlar yeniden güncellendi.

BENZİNE ZAM GELDİ, GECE FİYATLAR DEĞİŞTİ

Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.

7 Ocak 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,26 kuruş zam yapıldı.

Motorin grubunda da 88 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zamlı fiyatların 8 Ocak itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

Benzine zam gelmesinin ardından ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 6 Ocak 2025 itibariyle şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 45.30 TL

Motorin fiyatı: 44.77 TL

LPG fiyatı: 26.41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 45.33 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.