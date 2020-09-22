Berat Albayrak: Ekonomimiz üçüncü çeyrekte yükseliş mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen “Tüketici Eğilim Anketi” sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3,2 arttı.

Ağustos ayında 79,4 olan endeks değeri eylülde 82'ye çıkmış oldu.

“EKONOMİMİZ GÜÇLÜ YÜKSELİŞ MESAJI VERDİ”

Tüketici güven endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak, “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah.” diye konuştu.